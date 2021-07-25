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Депутат Госдумы Бессараб оценила возможность появления новой графы в паспорте

  /   Обновлено: 25 июля 2021 23:36
Общество
Депутат Госдумы Бессараб оценила возможность появления новой графы в паспорте
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 25 июля. Законодатели должны с осторожностью отнестись к предложению ввести графу «национальность» в паспорт гражданина РФ, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

С инициативой о введении новой графы в паспорте недавно выступил российский парламентарий Ильдар Гильмутдинов. Бессараб, комментируя его предложение, напомнила, что в районах Крайнего Севера достаточно сложная ситуация с подтверждением национальности.

«Коренным народам Севера, получающим льготы и преференции от государства, действительно необходимо предоставить более простые документы, которые подтверждали бы их право на получение государственных мер поддержки», — подчеркнула депутат в беседе с RT.

Бессараб также рассказала, что в ряде светских многоконфессиональных стран запрещают указывать национальность при переписи населения, чтобы не создавать определенных преимуществ. При этом депутат не исключила возможности внесения такой графы в паспорт гражданина по его желанию.

Общественник Герман Владимиров ранее раскритиковал предложение Гильмутдинова. Он призвал остановить «эстафету нелепых инициатив».

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госдума паспорт бессараб национальность
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