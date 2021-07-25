Спикер Рады Разумков заявил, что Украина не работает против России

Киев, 25 июля. В вопросе «Северного потока — 2» Украина защищает свои интересы, а не работает против России, заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Аналогично Киев не пытается работать против Германии или других стран. Цель украинских действий — защита интересов страны в политическом, геополитическом, экономическом и любых других смыслах, передают слова спикера журналисты издания «Страна.UA».

Разумкова спросили, стоит ли ждать изменений в плане газопровода после визита президента Украины Владимира Зеленского в США 30 августа. Спикер отметил, что необходимо во время поездки решить максимум вопросов.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым военным и чиновникам будет запрещено иметь иностранное гражданство.