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Ученые назвали продолжительность жизни антител после COVID-19 в организме

  /   Обновлено: 25 июля 2021 23:26
Общество
Ученые назвали продолжительность жизни антител после COVID-19 в организме
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Хельсинки, 25 июля. Финские ученые выяснили, что антитела у перенесших коронавирус могут сохраняться в организме в течение года.

Специалисты проверили уровень антител у тех, кто заразился еще весной 2020 года. Так, 367 человек сдали кровь спустя год после заражения, а 1292 человека — через полгода. Антитела были обнаружены у 97% группы, которая сдавала анализы через год. Об этом сообщает «Север-пресс».

«Исследование уровней антител после заболевания коронавирусом дает важную информацию, которая поможет оценить защиту и продолжительность действия вакцин», — заявил представитель финских исследователей Мерит Мелин.

Ученые выяснили, что у перенесших тяжелую форму COVID-19 более высокий уровень антител. При этом выработанные после уханьского варианта коронавируса антитела хуже справлялись с новыми штаммами.

Ранее британские ученые подтвердили, что коронавирус снижает уровень интеллекта. Специалисты из Великобритании провели исследование с участием 81 337 человек. Результаты показали, что у большинства пациентов после коронавируса проблемы в решении задач возникали чаще, чем у людей, которые не болели.

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пандемия коронавирус антитела
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