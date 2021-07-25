Ученые назвали продолжительность жизни антител после COVID-19 в организме

Хельсинки, 25 июля. Финские ученые выяснили, что антитела у перенесших коронавирус могут сохраняться в организме в течение года.

Специалисты проверили уровень антител у тех, кто заразился еще весной 2020 года. Так, 367 человек сдали кровь спустя год после заражения, а 1292 человека — через полгода. Антитела были обнаружены у 97% группы, которая сдавала анализы через год. Об этом сообщает «Север-пресс».

«Исследование уровней антител после заболевания коронавирусом дает важную информацию, которая поможет оценить защиту и продолжительность действия вакцин», — заявил представитель финских исследователей Мерит Мелин.

Ученые выяснили, что у перенесших тяжелую форму COVID-19 более высокий уровень антител. При этом выработанные после уханьского варианта коронавируса антитела хуже справлялись с новыми штаммами.

Ранее британские ученые подтвердили, что коронавирус снижает уровень интеллекта. Специалисты из Великобритании провели исследование с участием 81 337 человек. Результаты показали, что у большинства пациентов после коронавируса проблемы в решении задач возникали чаще, чем у людей, которые не болели.