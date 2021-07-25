Стрелок из ЯНАО Масленников пробился в финал соревнований на Играх в Токио

Токио, 25 июля. Стрелок Владимир Масленников, представляющий в российской олимпийской сборной ЯНАО, участвовал в финальных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Во время квалификации спортсмен, по данным «Ямал-Медиа», показал шестой результат из восьми финалистов. Завоевать медаль ему не удалось. Золото в этой дисциплине получил американский стрелок Уильям Шейнер.

Масленников является заслуженным мастером спорта. В копилке его достижений — бронза Олимпийских игр 2016 года, победа на первенстве мира и серебро чемпионата Европы.

Россия в настоящее время занимает пятое место в неофициальном медальном зачете Олимпиады в Токио. Единственное золото российской сборной принесла пистолетчица Виталина Бацарашкина.

Ранее стало известно, что летние Олимпийские игры 2032 года состоятся в австралийском Брисбене. Информацию озвучили в Международном олимпийском комитете (МОК).