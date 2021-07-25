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Актриса Зинаида Пасютина умерла на 74-м году жизни
Происшествия
Актриса Зинаида Пасютина умерла на 74-м году жизни
pixabay.com  /  keesluising

Минск, 25 июля. Актриса театр и кино Зинаида Пасютина скончалась на 74-м году жизни.

Белорусский государственный университет культуры и искусств (БГУКИ) сообщил, что Пасютина больше 40 лет служила театральному искусству и БГУКИ. В сообщении также сказано, что актриса вела активную научную, общественную, творческую и педагогическую деятельность.

Информация о причинах смерти Пасютиной пока неизвестна. Место и время прощание с актрисой позже сообщат ее бывшие коллеги.

Российские зрители знают Пасютину по ролям в сериале «Мухтар», картинах «Зал ожидания» и «Алхимики». Актриса приняла участие в съемках больше 40 лент.

Россиянам ранее сообщили, что актера и музыканта Петра Мамонова похоронили в подмосковной деревне Верея. Артист скончался от последствий коронавируса.

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актриса смерть пасютина
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