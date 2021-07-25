Ребенок погиб во время пожара в жилом доме в Чувашии

Чебоксары, 25 июля. Один ребенок скончался, второй пострадал во время пожара в жилом доме города Алатырь в Чувашии.

Следствие сообщает, что дети во время пожара находились одни дома. В сообщении также уточняется, что в результате происшествия скончался шестилетний мальчик, а его 13-летнюю сестру доставили с множественными ожогами в реанимацию.

Специалистам предстоит провести доследственную проверку, установить все обстоятельства инцидента. Сейчас опрашивают очевидцев, а судебные экспертизы уже назначены. В ликвидации пожара приняли участие 11 человек и 4 единицы техники.

Возгорание недавно произошло и в Санкт-Петербурге. Пожар произошел в жилом доме на Лиговском проспекте. По итогу происшествия пострадал один человек. Соответствующей информацией поделился RT.