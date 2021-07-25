Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 23:47
23:41
Происшествия
Спасатели эвакуировали 18 человек из горящего жилого дома в Ростове
23:35
Общество
Депутат Госдумы Бессараб оценила возможность появления новой графы в паспорте
23:34
Общество
Спикер Рады Разумков заявил, что Украина не работает против России
23:26
Общество
Ученые назвали продолжительность жизни антител после COVID-19 в организме
23:26
Спорт
Стрелок из ЯНАО Масленников пробился в финал соревнований на Играх в Токио
23:20
Происшествия
Актриса Зинаида Пасютина умерла на 74-м году жизни
23:19
Происшествия
Ребенок погиб во время пожара в жилом доме в Чувашии
23:05
Спорт
Заболотный помог ЦСКА набрать три очка в первом туре нового сезона РПЛ
23:02
Общество
Человек погиб из-за провала грунта на вокзале под Парижем
23:01
Общество
Голикова назвала сроки создания 36 лабораторий по изучению биоагентов
Все новости

Ребенок погиб во время пожара в жилом доме в Чувашии
Происшествия
Ребенок погиб во время пожара в жилом доме в Чувашии
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Чебоксары, 25 июля. Один ребенок скончался, второй пострадал во время пожара в жилом доме города Алатырь в Чувашии.

Следствие сообщает, что дети во время пожара находились одни дома. В сообщении также уточняется, что в результате происшествия скончался шестилетний мальчик, а его 13-летнюю сестру доставили с множественными ожогами в реанимацию.

Специалистам предстоит провести доследственную проверку, установить все обстоятельства инцидента. Сейчас опрашивают очевидцев, а судебные экспертизы уже назначены. В ликвидации пожара приняли участие 11 человек и 4 единицы техники.

Возгорание недавно произошло и в Санкт-Петербурге. Пожар произошел в жилом доме на Лиговском проспекте. По итогу происшествия пострадал один человек. Соответствующей информацией поделился RT.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Ребенок погиб во время пожара в жилом доме в Чувашии
дети пожар смерть возгорание
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru