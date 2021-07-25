Заболотный помог ЦСКА набрать три очка в первом туре нового сезона РПЛ

Москва, 25 июля. Форвард сборной России Антон Заболотный забил гол за ЦСКА в матче первого тура РПЛ против «Уфы». Благодаря ему армейцы одержали верх над соперником и набрали три очка.

Матч между ЦСКА и «Уфой» закончился со счетом 1:0. Гол Заболотного на 61-й минуте оказался единственным в этом поединке.

Руководство московского клуба перед новым сезоном сменило главного тренера. Эта должность досталась экс-защитнику ЦСКА Алексею Березуцкому.

Заболотный выступал за армейцев на заре игровой карьеры. Позже он играл за «Сочи» и петербургский «Зенит». При Станиславе Черчесове нападающий был включен в состав сборной России.

После неудачного выступления национальной команды на Евро-2020 Черчесов был отправлен в отставку. Вместо него главным тренером сборной стал Валерий Карпин.