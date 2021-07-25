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Заболотный помог ЦСКА набрать три очка в первом туре нового сезона РПЛ

  /   Обновлено: 25 июля 2021 23:05
Спорт
Заболотный помог ЦСКА набрать три очка в первом туре нового сезона РПЛ
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Москва, 25 июля. Форвард сборной России Антон Заболотный забил гол за ЦСКА в матче первого тура РПЛ против «Уфы». Благодаря ему армейцы одержали верх над соперником и набрали три очка.

Матч между ЦСКА и «Уфой» закончился со счетом 1:0. Гол Заболотного на 61-й минуте оказался единственным в этом поединке.

Руководство московского клуба перед новым сезоном сменило главного тренера. Эта должность досталась экс-защитнику ЦСКА Алексею Березуцкому.

Заболотный выступал за армейцев на заре игровой карьеры. Позже он играл за «Сочи» и петербургский «Зенит». При Станиславе Черчесове нападающий был включен в состав сборной России.

После неудачного выступления национальной команды на Евро-2020 Черчесов был отправлен в отставку. Вместо него главным тренером сборной стал Валерий Карпин.

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