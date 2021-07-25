Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 23:46
23:41
Происшествия
Спасатели эвакуировали 18 человек из горящего жилого дома в Ростове
23:35
Общество
Депутат Госдумы Бессараб оценила возможность появления новой графы в паспорте
23:34
Общество
Спикер Рады Разумков заявил, что Украина не работает против России
23:26
Общество
Ученые назвали продолжительность жизни антител после COVID-19 в организме
23:26
Спорт
Стрелок из ЯНАО Масленников пробился в финал соревнований на Играх в Токио
23:20
Происшествия
Актриса Зинаида Пасютина умерла на 74-м году жизни
23:19
Происшествия
Ребенок погиб во время пожара в жилом доме в Чувашии
23:05
Спорт
Заболотный помог ЦСКА набрать три очка в первом туре нового сезона РПЛ
23:02
Общество
Человек погиб из-за провала грунта на вокзале под Парижем
23:01
Общество
Голикова назвала сроки создания 36 лабораторий по изучению биоагентов
Все новости

Голикова назвала сроки создания 36 лабораторий по изучению биоагентов

  /   Обновлено: 25 июля 2021 23:01
Общество
Голикова назвала сроки создания 36 лабораторий по изучению биоагентов
Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров

Москва, 25 июля. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова анонсировала создание 36 лабораторий по изучению биологических агентов к 2030 году в России.

На сегодняшний день при обнаружении нового вируса можно за четыре дня произвести соответствующую тест-систему для идентификации вируса. Она же и будет создавать вакцину. Об этом Голикова заявила «России-1».

«Момент, который является очень серьезным, это создание новых лабораторий, современных лабораторий, которые изучают биологические агенты. До 2030 года должно быть создано 36 таких лабораторий», — сказала Голикова.

По ее словам, в России к 2024 году создадут 240 пропускных пунктов через границу. Они помогут производить быструю экспресс-диагностику и идентифицировать угрозы.

Ранее Голикова сообщила об отсутствии поствакцинальных осложнений у привитых от COVID-19. По ее словам, российские вакцины эффективно работают против коронавирусной инфекции, а после процедуры у человека вырабатывается иммунный ответ. В случае заражения COVID-19 после получения прививки заболевание протекает в легкой форме.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Голикова назвала сроки создания 36 лабораторий по изучению биоагентов
голикова лаборатории биоагенты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru