Голикова назвала сроки создания 36 лабораторий по изучению биоагентов

Москва, 25 июля. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова анонсировала создание 36 лабораторий по изучению биологических агентов к 2030 году в России.

На сегодняшний день при обнаружении нового вируса можно за четыре дня произвести соответствующую тест-систему для идентификации вируса. Она же и будет создавать вакцину. Об этом Голикова заявила «России-1».

«Момент, который является очень серьезным, это создание новых лабораторий, современных лабораторий, которые изучают биологические агенты. До 2030 года должно быть создано 36 таких лабораторий», — сказала Голикова.

По ее словам, в России к 2024 году создадут 240 пропускных пунктов через границу. Они помогут производить быструю экспресс-диагностику и идентифицировать угрозы.

Ранее Голикова сообщила об отсутствии поствакцинальных осложнений у привитых от COVID-19. По ее словам, российские вакцины эффективно работают против коронавирусной инфекции, а после процедуры у человека вырабатывается иммунный ответ. В случае заражения COVID-19 после получения прививки заболевание протекает в легкой форме.