Человек погиб из-за провала грунта на вокзале под Парижем

Париж, 25 июля. Один рабочий погиб вблизи вокзала города Маси к югу от Парижа из-за неожиданного оползня и провала грунта.

Трагедия произошла в месте создания железнодорожного узла, где проходят четыре линии, передает телеканал BFM. Пока неизвестно, почему произошло смещение почвы, однако на насыпи велись буровые работы с целью ее укрепления. Поначалу рабочий числился пропавшим без вести.

На месте работают спасатели, остановлено движение: встали с пассажирами около 70 поездов, в том числе высокоскоростные поезда TGV, прибывающие и отправляющиеся с парижского вокзала Монпарнас.