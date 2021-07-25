Провал грунта нарушил движение скоростных поездов на юге от Парижа

Париж, 25 июля. Железнодорожные пути на юге от Парижа получили повреждения в результате провала грунта, сообщает TGV.

Спасательная служба региона Иль-де-Франс сообщает, что около железнодорожного вокзала города Маси велись строительные работы, которые сопровождались бурением грунта. Без вести пропавшим на месте числится по меньшей мере один человек. На месте инцидента работают 30 спасателей.

Власти департамента Эсон информируют, что нарушение работы этой ветки приведет к задержке или отмене около 70 скоростных экспрессов. В северный регион Бретань попасть будет можно альтернативными способами, заявили во французской национальной компании железных дорог SNCF.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд протаранил грузовик в Верхнем Египте. Инцидент произошел 2 июля.