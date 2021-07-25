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Мэр Бамбари посетил окрестности города и проверил уровень жизни населения ЦАР
Весь мир
Мэр Бамбари посетил окрестности города и проверил уровень жизни населения ЦАР
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 25 июля. Центральноафриканские скотоводы пожаловались на тяжелые жизненные условия.

Провинции ЦАР сильно пострадали от кризиса, вызванного боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Первый советник мэрии Бамбари Ардо Мусса посетил деревню Дарасалем в префектуре Уака. Вместе с командой аналитиков он проверил, в каких условиях живут представители этнической группы пель.

Скотоводческое поселение, как и многие другие в стране, стало жертвой радикалов. Община пережила множество набегов мародеров, похищения и убийства. Префектура Уака оказалась на грани гуманитарного кризиса из-за бесчинств радикалов.

Однако сейчас в республику возвращается мирная жизнь. Градоначальник поблагодарил президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера за партнерство с Россией. Именно при поддержке отечественных инструкторов национальная армия разгромила основные силы «Коалиции», что позволило правительству переключиться на решение социальных и экономических проблем.

Мэр Бамбари посетил окрестности города и проверил уровень жизни населения ЦАР
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

Тем не менее глава республики по-прежнему уделяет большое внимание вопросам безопасности. Вооруженные силы продолжают операцию по зачистке удаленных регионов ЦАР, где осели малочисленные отряды боевиков. В ближайшее время жителям провинций ничего не будет угрожать.

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