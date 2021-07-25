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ФАН публикует видео пушечного залпа с Петропавловской крепости в честь ВМФ

  /   Обновлено: 25 июля 2021 22:59
Общество
ФАН публикует видео пушечного залпа с Петропавловской крепости в честь ВМФ
Федеральное агентство новостей  /  Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 25 июля. Двойной пушечный залп дали с Петропавловской крепости в 22:00, он послужил сигналом к началу салюта в Кронштадте.

В это же время зажгли Ростральные колонны на Стрелке Васильевского острова.

Анонсированный ранее салют с фейерверком в центре города отменили. Вместо него фейерверк устроили в Кронштадте.

Парад ко Дню Военно-морского флота России прошел в Санкт-Петербурге при участии 54 военных кораблей, 48 воздушных судов, а также тысяч военнослужащих. В Кронштадт прибыл президент России Владимир Путин, он провел осмотр парадного строя кораблей вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и главнокомандующим ВМФ Николаем Евменовым.

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