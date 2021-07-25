Власти ЦАР призвали людей к спокойствию после атаки боевиков в префектуре Уам

Банги, 25 июля. Депутаты центральноафриканской префектуры Уам опубликовали заявление по поводу нападения, совершенного на населенный пункт близ Босангоа.

«С ужасом мы узнаем печальную новость об убийстве нескольких жителей региона и торговцев, курсирующих по провинции», — говорится в официальном коммюнике региональных властей.

Чиновники призвали людей сохранять спокойствие:

«Мы решительно осуждаем любые действия, наносящие ущерб физической неприкосновенности и человеческой жизни. Но главное сейчас —сдержанность. Мы призываем местные административные органы, а также развернутые в регионе вооруженные силы сделать все возможное, чтобы успокоить население и объяснить общественности сложившуюся ситуацию».

Инцидент произошел 21 июля в коммуне Куки, неподалеку от города Босангоа. В результате атаки боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» погибли около 13 человек.

Правительство Центральноафриканской Республики опубликовало официальное обращение, в котором осудило виновных в нападении. Первые лица государства выразили соболезнования семьям жертв радикалов и пообещали им поддержку.

Также по поводу случившегося высказался генеральный адвокат ЦАР Нарцисс Фукпио. Он заявил о необходимости документировать все улики, указывающие на преступления радикалов в префектуре Уам.