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Власти ЦАР призвали людей к спокойствию после атаки боевиков в префектуре Уам
Весь мир
Власти ЦАР призвали людей к спокойствию после атаки боевиков в префектуре Уам
pixabay.com  /  user:1966666

Банги, 25 июля. Депутаты центральноафриканской префектуры Уам опубликовали заявление по поводу нападения, совершенного на населенный пункт близ Босангоа.

«С ужасом мы узнаем печальную новость об убийстве нескольких жителей региона и торговцев, курсирующих по провинции», — говорится в официальном коммюнике региональных властей.

Чиновники призвали людей сохранять спокойствие:

«Мы решительно осуждаем любые действия, наносящие ущерб физической неприкосновенности и человеческой жизни. Но главное сейчас —сдержанность. Мы призываем местные административные органы, а также развернутые в регионе вооруженные силы сделать все возможное, чтобы успокоить население и объяснить общественности сложившуюся ситуацию».

Инцидент произошел 21 июля в коммуне Куки, неподалеку от города Босангоа. В результате атаки боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» погибли около 13 человек.

Правительство Центральноафриканской Республики опубликовало официальное обращение, в котором осудило виновных в нападении. Первые лица государства выразили соболезнования семьям жертв радикалов и пообещали им поддержку.

Также по поводу случившегося высказался генеральный адвокат ЦАР Нарцисс Фукпио. Он заявил о необходимости документировать все улики, указывающие на преступления радикалов в префектуре Уам.

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