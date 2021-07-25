ПВО Сирии отбила ракетную атаку в провинции Дамаск

Дамаск, 25 июля. Система противовоздушной обороны Сирии отразила ракетную атаку израильских ВВС в провинции Дамаск. Об этом сообщает Минобороны России.

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что в воскресенье ночью два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар по объектам на территории населенного пункта Сейдат-Зейнаб.

Представитель ЦПВС сообщил, что обе ракеты были уничтожены сирийской системой ПВО. При защите от атаки были задействованы комплексы российского производства «Бук-М2Э».