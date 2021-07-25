Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 23:46
23:41
Происшествия
Спасатели эвакуировали 18 человек из горящего жилого дома в Ростове
23:35
Общество
Депутат Госдумы Бессараб оценила возможность появления новой графы в паспорте
23:34
Общество
Спикер Рады Разумков заявил, что Украина не работает против России
23:26
Общество
Ученые назвали продолжительность жизни антител после COVID-19 в организме
23:26
Спорт
Стрелок из ЯНАО Масленников пробился в финал соревнований на Играх в Токио
23:20
Происшествия
Актриса Зинаида Пасютина умерла на 74-м году жизни
23:19
Происшествия
Ребенок погиб во время пожара в жилом доме в Чувашии
23:05
Спорт
Заболотный помог ЦСКА набрать три очка в первом туре нового сезона РПЛ
23:02
Общество
Человек погиб из-за провала грунта на вокзале под Парижем
23:01
Общество
Голикова назвала сроки создания 36 лабораторий по изучению биоагентов
Все новости

ПВО Сирии отбила ракетную атаку в провинции Дамаск
Армия
ПВО Сирии отбила ракетную атаку в провинции Дамаск
Pr Scr twitter.com

Дамаск, 25 июля. Система противовоздушной обороны Сирии отразила ракетную атаку израильских ВВС в провинции Дамаск. Об этом сообщает Минобороны России.

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что в воскресенье ночью два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар по объектам на территории населенного пункта Сейдат-Зейнаб.

Представитель ЦПВС сообщил, что обе ракеты были уничтожены сирийской системой ПВО. При защите от атаки были задействованы комплексы российского производства «Бук-М2Э».

Вернуться назад

Все новости / Армия / ПВО Сирии отбила ракетную атаку в провинции Дамаск
Сирия пво ввс израиля
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru