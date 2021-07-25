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Сильный ливень подтопил десятки улиц в Лондоне
Общество
Сильный ливень подтопил десятки улиц в Лондоне
pixabay.com

Лондон, 25 июля. Сотни звонков о затоплении участков автодорог и цокольных помещений получили спасательные службы Лондона.

Сильный ливень привел к подтоплению десятков улиц и цокольных помещений Лондона. В нескольких районах города парализовало автомобильное движение. Информации о пострадавших нет.

Об этом сообщила корпорация BBC со ссылкой на метеорологическую службу Соединенного Королевства. Метеорологи предупреждают, что в некоторых частях Лондона прогнозируется выпадение от 75 до 100 мм осадков в воскресенье вечером.

Недавно мощные снегопады обрушились на несколько регионов Африки. Синоптики спрогнозировали резкое понижение температуры в западных, южных и центральных регионах континента. Там объявлен четвертый уровень погодной опасности.

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