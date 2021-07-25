Премьер ЦАР обсудил с представителями Всемирного банка развитие лесного сектора

Банги, 25 июля. Премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра посетил церемонию открытия круглого стола, посвященного развитию лесного сектора. На мероприятии также были представители Всемирного банка и многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА).

Дондра напомнил присутствующим о важности зеленой промышленности. В среднем отрасль составляет 10% от ВВП республики. Именно эта сфера является крупным источником занятости населения, предоставляя около 6000 рабочих мест.

Развитие направления поможет восстановлению экономики Центральноафриканской Республики по плану лидера страны Фостен-Арканжа Туадера. Обсуждение вопроса ознаменует новый этап сотрудничества со множеством партнеров.

Правительство взяло курс на восстановление страны после ликвидации основных сил конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Войска ЦАР отразили атаку радикалов и оперативно перешли в контрнаступление, всего за несколько месяцев уничтожив костяк бандформирований. Немаловажную роль в этом сыграли российские инструкторы, которые обучают личный состав ВС республики.

Теперь власти африканской страны переключились на восстановление экономики. Законодатели уже разработали ряд проектов, призванных бороться с коррупцией.