Урожая подсолнечника будет достаточно для обеспечения рынка в России

Москва, 25 июля. Урожая подсолнечника в текущем году будет достаточно для обеспечения отечественного рынка и сохранения стабильных цен на подсолнечное масло, сообщает Минсельхоз России.

Производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в России в первом полугодии по сравнению с показателем первых шести месяцев прошлого года, по данным Росстата, уменьшилось на 17,2% до 2,7 миллиона тонн. В июне было произведено почти на 36% меньше продукта в годовом исчислении — 297,7 тысячи тонн, а рафинированного — на 15% меньше, или 162,9 тысячи тонн.

«В новом сезоне ожидается увеличение урожая подсолнечника, что в совокупности с действующими мерами таможенно-тарифного регулирования позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить цены на стабильном уровне», — цитирует Минсельхоз России РИА Новости.

Цена на подсолнечное масло за последний месяц осталась неизменной на уровне 94,2 рубля за литр. В Минсельхозе отметили, что возмещение части затрат позволит предприятиям выполнять заключенные соглашения о стабилизации цен, сохраняя необходимый уровень рентабельности производства.

Как стало известно ранее, биржевая стоимость электроэнергии в регионах европейской части России достигла своего исторического максимума.