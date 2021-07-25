Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 22:16
22:13
Видео
Как изменился «Остров фортов» в День ВМФ
22:05
Происшествия
ФАН выяснил причину взрыва в Тверской области
22:00
Весь мир
Премьер ЦАР обсудил с представителями Всемирного банка развитие лесного сектора
22:00
Весь мир
Украинские капитаны резиновых лодок с завистью смотрели парад ВМФ России
21:57
Весь мир
Миссия ООН назвала ответственных за убийство центральноафриканцев в префектуре Уам
21:53
Экономика
Урожая подсолнечника будет достаточно для обеспечения рынка в России
21:40
Весь мир
Премьер ЦАР назначил ответственных за расследование инцидента в префектуре Уам
21:36
Весь мир
Председатель Национального собрания ЦАР осудил атаку радикалов на префектуру Уам
21:36
Армия
Американские авторы описали сценарий войны между США и КНР в 2034 году
21:35
Происшествия
Четыре человека стали жертвами страшной аварии под Астраханью
Все новости

Миссия ООН назвала ответственных за убийство центральноафриканцев в префектуре Уам
Весь мир
Миссия ООН назвала ответственных за убийство центральноафриканцев в префектуре Уам
wikipedia.org  /  Geoffrey C. Gunn / CC BY 3.0

Банги, 25 июля. Представители многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) заявили, что ответственность за атаку на префектуру Уам, жертвами которой стали около 13 человек, полностью лежит на боевиках из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Правительственные войска, обученные российскими инструкторами, разгромили основные силы конгломерата группировок. Однако разрозненные отряды боевиков продолжают терроризировать жителей провинций, не рискуя приближаться к крупным городам.

Власти ЦАР гарантируют, что в ближайшее время бойцы FACA ликвидируют оставшихся радикалов и зачистят территории страны. Сразу после атаки на Уам правительство инициировало расследование произошедшего, а генеральный адвокат республики Нарцисс Фукпио заявил о необходимости фиксации всех улик.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Миссия ООН назвала ответственных за убийство центральноафриканцев в префектуре Уам
африка цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru