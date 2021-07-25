Миссия ООН назвала ответственных за убийство центральноафриканцев в префектуре Уам

Банги, 25 июля. Представители многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) заявили, что ответственность за атаку на префектуру Уам, жертвами которой стали около 13 человек, полностью лежит на боевиках из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Правительственные войска, обученные российскими инструкторами, разгромили основные силы конгломерата группировок. Однако разрозненные отряды боевиков продолжают терроризировать жителей провинций, не рискуя приближаться к крупным городам.

Власти ЦАР гарантируют, что в ближайшее время бойцы FACA ликвидируют оставшихся радикалов и зачистят территории страны. Сразу после атаки на Уам правительство инициировало расследование произошедшего, а генеральный адвокат республики Нарцисс Фукпио заявил о необходимости фиксации всех улик.