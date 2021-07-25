Премьер ЦАР назначил ответственных за расследование инцидента в префектуре Уам

Банги, 25 июля. Премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра отправил в провинцию Уам правительственную миссию из нескольких министров, чтобы те выяснили подробности инцидента и узнали, какую помощь в данный момент необходимо оказать населению пострадавшего региона.
После возвращения из поездки пресс-секретарь правительства Серж-Гислен Джори провел конференцию в офисе премьер-министра. Там он озвучил результаты анализа, проведенного на месте трагедии.
Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера поручил создать специальную группу для расследования преступления в префектуре Уам, которая установит истинную картину событий.
Первые лица Центральноафриканской Республики принесли глубочайшие соболезнования семьям погибших. Ранее генеральный адвокат страны заявил о необходимости документировать все улики, чтобы призвать виновных к ответу в кратчайшие сроки.