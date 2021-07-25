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Премьер ЦАР назначил ответственных за расследование инцидента в префектуре Уам
Весь мир
Премьер ЦАР назначил ответственных за расследование инцидента в префектуре Уам
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 25 июля. Премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра отправил в провинцию Уам правительственную миссию из нескольких министров, чтобы те выяснили подробности инцидента и узнали, какую помощь в данный момент необходимо оказать населению пострадавшего региона.

После возвращения из поездки пресс-секретарь правительства Серж-Гислен Джори провел конференцию в офисе премьер-министра. Там он озвучил результаты анализа, проведенного на месте трагедии.

Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера поручил создать специальную группу для расследования преступления в префектуре Уам, которая установит истинную картину событий.

Премьер ЦАР назначил ответственных за расследование инцидента в префектуре Уам
facebook.com  / @Renaissance.cf
На данный момент известно, что инцидент произошел утром 21 июля. Боевики из разгромленного конгломерата группировок «Коалиции патриотов за перемены» атаковали поселение, расположенное около города Босангоа. Жертвами радикалов стали около 13 человек.

Первые лица Центральноафриканской Республики принесли глубочайшие соболезнования семьям погибших. Ранее генеральный адвокат страны заявил о необходимости документировать все улики, чтобы призвать виновных к ответу в кратчайшие сроки.

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