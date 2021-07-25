Американские авторы описали сценарий войны между США и КНР в 2034 году

Вашингтон, 25 июля. Отставной американский адмирал Джеймс Ставридис и писатель Эллиот Акерман рассказали, какой может выйти война в 2034 году.

Авторы утверждают, что противостояние Пекина и Вашингтона в Южно-Китайском море в 2034 году может привести к глобальному пожару. При этом в войнах преимущественно будут участвовать дроны и автономная беспилотная техника. Об этом Ставридис и Акерман написали в книге «2034: Роман о грядущей мировой войне».

Боевые действия будут сопровождаться хакерскими атаками на системы врага. Ставридис считает, что США понадобятся малые группы элитного спецназа, которые интегрируют с системами на основе прорывных биотехнологий.

«Нам нужно признать, что оружие будущего станет беспилотным или вообще автономным. Мы продолжаем создавать и приобретать вооружения, предназначенные для конфликтов прошлого», — заключили авторы.

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