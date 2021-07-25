Четыре человека стали жертвами страшной аварии под Астраханью

Астрахань, 25 июля. Четыре человека скончались в результате страшной аварии в Астраханской области.

Столкновение произошло между КамАЗом и легковым автомобилем. Соответствующей информацией поделился представитель ГУ МЧС по региону. ДТП случилось на трассе Р-22, около села Копановка Енотаевского района.

В результате аварии машина Kia Sportage полностью сгорела. На место происшествия прибыли пять единиц техники и 13 человек личного состава.

Три человека ранее погибли в аварии в Мордовии. Лобовое столкновение произошло между автомобилями Peugeot и Audi. Об этом сообщал RT.