Четыре человека стали жертвами страшной аварии под Астраханью

Астрахань, 25 июля. Четыре человека скончались в результате страшной аварии в Астраханской области.
Столкновение произошло между КамАЗом и легковым автомобилем. Соответствующей информацией поделился представитель ГУ МЧС по региону. ДТП случилось на трассе Р-22, около села Копановка Енотаевского района.
В результате аварии машина Kia Sportage полностью сгорела. На место происшествия прибыли пять единиц техники и 13 человек личного состава.
Три человека ранее погибли в аварии в Мордовии. Лобовое столкновение произошло между автомобилями Peugeot и Audi. Об этом сообщал RT.