Беременная Лиза Арзамасова поддержала Авербуха перед премьерой его шоу

Ессентуки, 25 июля. Тренер Илья Авербух готовится к премьере ледового шоу «Щелкунчик», которое представит в Ессентуках. Беременная актриса Лиза Арзамасова навестила мужа перед событием.

Звездная пара Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха готовится к рождению ребенка. Несмотря на ожидание, фигурист активно занят в работе — совсем скоро он откроет школу фигурного катания в Ессентуках. Кроме того, его ждет премьера постановки «Щелкунчика» на льду в рамках фестиваля «Хрустальный источник». Несмотря на работу, тренеру не приходится скучать в одиночестве — рядом с ним на курорте отдыхает актриса Лиза Арзамасова, которая прибыла ради поддержки супруга.

Звезда ситкома «Папины дочки» находится на позднем сроке беременности. Вскоре она впервые станет мамой, в то время как ее супруг уже вырастил сына в браке с фигуристкой Ириной Лобачевой.

Перед премьерой шоу пара проводит время на фоне пейзажей Ессентуков и активно делится с поклонниками фотографиями. Кроме того, незадолго до путешествия знаменитости отправились в Сочи в компании сына хореографа Мартина. Позднее Арзамасова опубликовала кадр в компании счастливых близких на фоне отеля.