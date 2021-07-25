Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 22:16
22:13
Видео
Как изменился «Остров фортов» в День ВМФ
22:05
Происшествия
ФАН выяснил причину взрыва в Тверской области
22:00
Весь мир
Премьер ЦАР обсудил с представителями Всемирного банка развитие лесного сектора
22:00
Весь мир
Украинские капитаны резиновых лодок с завистью смотрели парад ВМФ России
21:57
Весь мир
Миссия ООН назвала ответственных за убийство центральноафриканцев в префектуре Уам
21:53
Экономика
Урожая подсолнечника будет достаточно для обеспечения рынка в России
21:40
Весь мир
Премьер ЦАР назначил ответственных за расследование инцидента в префектуре Уам
21:36
Весь мир
Председатель Национального собрания ЦАР осудил атаку радикалов на префектуру Уам
21:36
Армия
Американские авторы описали сценарий войны между США и КНР в 2034 году
21:35
Происшествия
Четыре человека стали жертвами страшной аварии под Астраханью
Все новости

Беременная Лиза Арзамасова поддержала Авербуха перед премьерой его шоу
Шоу-бизнес
Беременная Лиза Арзамасова поддержала Авербуха перед премьерой его шоу
instagram.com  /  @averbukhofficial

Ессентуки, 25 июля. Тренер Илья Авербух готовится к премьере ледового шоу «Щелкунчик», которое представит в Ессентуках. Беременная актриса Лиза Арзамасова навестила мужа перед событием.

Звездная пара Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха готовится к рождению ребенка. Несмотря на ожидание, фигурист активно занят в работе — совсем скоро он откроет школу фигурного катания в Ессентуках. Кроме того, его ждет премьера постановки «Щелкунчика» на льду в рамках фестиваля «Хрустальный источник». Несмотря на работу, тренеру не приходится скучать в одиночестве — рядом с ним на курорте отдыхает актриса Лиза Арзамасова, которая прибыла ради поддержки супруга.

Звезда ситкома «Папины дочки» находится на позднем сроке беременности. Вскоре она впервые станет мамой, в то время как ее супруг уже вырастил сына в браке с фигуристкой Ириной Лобачевой.

Перед премьерой шоу пара проводит время на фоне пейзажей Ессентуков и активно делится с поклонниками фотографиями. Кроме того, незадолго до путешествия знаменитости отправились в Сочи в компании сына хореографа Мартина. Позднее Арзамасова опубликовала кадр в компании счастливых близких на фоне отеля.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Беременная Лиза Арзамасова поддержала Авербуха перед премьерой его шоу
авербух звезды арзамасова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru