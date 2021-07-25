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Онищенко призвал молодежь вакцинироваться ради сохранения умственного капитала
Общество
Онищенко призвал молодежь вакцинироваться ради сохранения умственного капитала
Федеральное агентство новостей  / 

Ученые из Великобритании в ходе исследования установили, что COVID-19 необратимо снижает уровень интеллекта. Прокомментировать новые данные ФАН попросил врача-эпидемиолога и первого зампреда Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко.

Российский политик отметил, что и без новых сведений от английских ученых достаточно аргументов в пользу своевременной вакцинации от коронавирусной инфекции, бушующей в стране и в мире.

«Особенно для молодых людей интеллект и их особенности мышления являются их капиталом. И когда этот капитал на глазах рассыпается по причинам абсолютно неубедительным — типа «я не хочу вакцинироваться» — то, конечно же, это потеря. Тут даже не надо каких-то дополнительных пояснений», — подчеркнул собеседник агентства.

Онищенко призвал молодежь вакцинироваться ради сохранения умственного капитала
Агентство городских новостей Москва  / Кирилл Зыков

Конечно, потеря умственных активов, о которых предупреждают европейские исследователи, зависит от особенностей течения заболевания и того, насколько тяжело переносил инфекцию пациент. Однако, по мнению Онищенко, уберечь себя от любого типа поражений — физических или интеллектуальных — поможет следование необходимым мерам профилактики.

«Сейчас что можно советовать? Вакцинироваться, да и все. А тем, кто сейчас болеет, выполнять все предписания врачей», — резюмировал эпидемиолог.

Ранее депутат Госдумы отреагировал на заявление балерины Анастасии Волочковой, что прививка способна стать причиной развития ВИЧ и онкологии. Политик назвал светскую диву активной жертвой целенаправленной антигосударственной работы и посоветовал ей не делать мракобесные заявления на уровне средневековья.

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онищенко интеллект вакцинация британские ученые коронавирус
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