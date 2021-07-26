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Марков назвал «загадкой российской политики» историю вокруг Грудинина
Политика
Марков назвал «загадкой российской политики» историю вокруг Грудинина
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Некоторые явления российской политики столь сложнообъяснимы, что, когда они наконец становятся понятны, глазу открываются доселе невиданные пружины властного механизма. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский призвал главу КПРФ Геннадия Зюганова «прекратить стенания» по поводу исключения Центральной избирательной комиссией из списка кандидатов на выборы в Госдуму бывшего претендента на пост президента России Павла Грудинина. Жириновский попросил перестать втягивать директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» в политику и позволить тому быть «просто бизнесменом». Руководитель «либеральных демократов» назвал Грудинина «замечательным хозяйственником, много сделавшим для жителей совхоза», и потребовал «не добивать его».

«У этого любопытного заявления есть две причины, — отметил эксперт. — Первая, разумеется, заключается в том, что электорат Жириновского представляет из себя умеренных противников власти. Он делит его вместе с КПРФ и «Справедливой Россией», поэтому в его интересах атаковать эти партии в медийном поле, что повлечет отток избирателей от них к нему. Это нормальная работа в рамках избирательной кампании».

Второй же причиной, по словам политолога, могло стать «исполнение просьбы властей».

«Вполне вероятно, что Жириновский просто выполнял политический заказ, — предположил собеседник ФАН. — Мы видим, что сегодня вокруг Грудинина заворачивается интрига, настоящие причины которой совершенно никому не понятны. Те же, что озвучиваются как властями, так и представителями КПРФ, не выдерживают никакой критики. Последние заявляют о том, что директор совхоза якобы представляет серьезную угрозу для «Единой России», что, конечно же, очень смешно. С другой стороны, нам говорят о том, что Грудинин — это некий офшорный олигарх, что у него спрятана куча денег за рубежом, что якобы подтверждается показаниями его бывшей жены. Но, согласитесь, довольно странно принимать серьезное политическое решение, основываясь на заявлениях экс-супруги, которая находится с Грудининым в конфликте. Так что и в эту версию верится слабо».

Марков назвал «загадкой российской политики» историю вокруг Грудинина
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Третья причина, «в которую не верят даже те, кто ее озвучивает», заключается, по словам Маркова, в том, что кандидатура Грудинина на выборах президента России в 2018 году «якобы не была согласована с Кремлем», из-за чего тот «мог сильно обидеться».

«Тоже ерунда какая-то, — считает политолог. — Разве должна крупнейшая оппозиционная партия согласовывать своих кандидатов с властью, против которой идет на выборы? Звучит нелепо».

Подводя итог, эксперт подчеркнул, что ни одна из озвученных им только что версий не заслуживает доверия.

«Этот вопрос остается одной из самых главных загадок современной политической жизни: почему КПРФ и власть так схлестнулись по поводу Грудинина? Когда мы узнаем ее, очевидно, нам станут видны какие-то тайные пружины российской политики», — резюмировал собеседник ФАН.

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