Дочь Дмитрия Маликова заподозрили в романе с хоккеистом Капризовым

Москва, 25 июля. Дочь певца Дмитрия Маликова Стефанию заметили на прогулке с хоккеистом Кириллом Капризовым в Москве. Несмотря на совместные фото, они не спешат подтверждать слухи о романе.

Маликова лишь недавно окончила МГИМО, после чего дочь музыканта запланировала отпуск на Алтае. Будущая журналистка активно публиковала фотографии из путешествия: вскоре в Instagram хоккеиста Капризова стали появляться снимки на фоне аналогичных пейзажей.

Кроме того, недавно пару заметили на Большой Никитской в Москве. Тогда звезды обнимались и не скрывали взаимной симпатии. Вскоре поклонники и пресса заподозрили пару в романе, передает издание «СтарХит».

Несмотря на слухи, звезды не спешат объявлять о своих отношениях. Кроме того, они все еще не делились с фанатами совместными фото. Сближение Маликовой с хоккеистом произошло вскоре после ее расставания с наследником миллиардера Владимира Груздева. Капризов также является завидным женихом — недавно он вошел в состав американского клуба.

Новость о романе Маликовой с Капризовым появилась в Сети после расследования, которое провели поклонники. Сопоставив некоторые факты из публикаций журналистки, они смогли раскрыть имя потенциального ухажера звезды.