Донбасс посетили венгры и датчане, а Великобритания расширяет влияние на Киев

Донбасс посетили делегации Дании и Венгрии, а ВСУ повышают меры по сокрытию передвижения своих войск. Лидеры Грузии, Украины и Молдавии встретились в Батуми и получили от ЕС деньги, которые предполагается использовать для развития инфраструктуры коридора Азия-Кавказ-Европа. На фоне вложений и инвестиций в Украину растут военная активность в регионе и спектр отрабатываемых задач. Так, ВСУ только на этой неделе снова задействованы в трех международных учениях, из них два — с участием Великобритании.

Оперативная обстановка в Донбассе

За прошедшую неделю уровень нарушений в Донбассе упал практически в 3,5 раза (725 обстрел против 2521).

Федеральное агентство новостей /

На северном фронте сложная ситуация оставалась в районах Золотого (58 км северо-западнее Луганска), Попасной (66 км западнее Луганска), где находятся подразделения 24-й отдельной механизированной бригады. Прошли они подготовку на полигоне во Львовской области под руководством инструкторов ВС США и, по всей видимости, применяют полученные навыки на практике.

На этом фоне украинские силовики продолжают находить тайники с боеприпасами в районе расположения 80-й десантно-штурмовой бригады, недавно сменившейся на 79-ю. В этот раз схрон нашли украинские пограничники недалеко от границы с Российской Федерацией, а содержались в нем противопехотная мина МОН-50, 400 граммов взрывчатых веществ, две сигнальные мины, патроны и магазин к АК.

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

В данном случае тайник вполне мог принадлежать самим военнослужащим государственной пограничной службы Украины — особенно, если учесть наспех проводимые не первый год украинской стороной мероприятия по оборудованию границы. Включают они и установку тех самых сигнальных и противопехотных мин, что особенно активно осуществлялось украинскими пограничниками 2-3 месяца назад в период проверки боевой готовности в ВС РФ. Сейчас же, видимо, вооружение ждало удачного момента для сбыта на «черном рынке».

На центральном участке фронта к «горячим точкам» в пригородах Донецка и Горловки добавился район напротив Дебальцево (50 км северо-восточнее Донецка), где на прошлой неделе отмечались признаки замены 59-й мотопехотной бригады ВСУ.

Федеральное агентство новостей /

На этой неделе подтверждения ее так и не появилось, за исключением отчета, опубликованного 21 июля 30-й механизированной бригадой о проведении смотра готовности к выполнению задач на юго-востоке Украины. Проводили ее начальник боевой подготовки СВ генерал-лейтенант Александр Павлюк и командующий ОК «Запад» СВ генерал-майор Валерий Залужный.

facebook.com / 30 омбр ВСУ

Либо соединение только начало перемещение в Донбасс, либо украинским силовикам удалось провести замену исключительно ночью и не привлекая внимания ОБСЕ. Вместе с тем наблюдатели все-таки смогли заметить прибытие в Кондратовку (60 км северо-восточнее Донецка) батареи ЗРК С-300 в составе двух ПУ с дополнительным боекомплектом. Очевидно, что находится она там для противовоздушного прикрытия района Краматорска и Славянска, где помимо аэродрома размещены завод тяжелого станкостроения, почетное консульство Латвии, штаб украинской группировки.

Интересным событием стало посещение районов расположения двух соединений 72-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригады бывшим президентом Украины, а ныне главой второй по значимости в парламенте партии «Европейская Солидарность» Петром Порошенко.

facebook.com / Петр Порошенко

Визит этот стал уже третьим за последние два месяца, и каждый раз Порошенко привозил украинским военнослужащим фрукты. На этот раз — абрикосы, за что поездку окрестили «гастрономическим туром». Также, как оказалось, подвозил он и немного волонтерской помощи.

В целом в таких визитах невооруженным взглядом заметны наигранность и грубый пиар. Целью их, скорее всего, является повышение рейтинга на случай проведения перезагрузки власти со стороны действующего правительства.

А для того чтобы заручиться поддержкой в Вашингтоне, на следующий день после поездки в Донбасс, 23 июля, Порошенко встретился в офисе партии «Европейская солидарность» с временным поверенным в делах США на Украине Джорджем Кентом.

Федеральное агентство новостей /

На южном участке наиболее сложная ситуация остается в районах Петровского (38 км юго-западнее Донецка), где оборону занимает 93-я механизированная бригада, а также у самого Азовского моря — в полосе 128-й горно-штурмовой бригады.

Визиты иностранных делегаций в Донбасс

За прошедшую неделю юго-восток Украины посетили две иностранные делегации. В самом начале, 19-20 июля, прибыли представители посольства Дании на Украине во главе с послом королевства Оле Эгбергом Миккельсеном. Командование украинской группировкой сводило датскую делегацию в район контрольного пункта въезда-выезда «Золотое», где пожаловалось на чинимые препятствия в деле открытия перехода со стороны руководства ЛНР.

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Кроме того, уже по традиции иностранной делегации рассказали про ситуацию на Донбассе, как ее видит Киев, а также показали типы применяемых со стороны ополчения мин и боеприпасов.

Сводили датчан и в представительство украинской группы Совместного центра контроля и координации, где, вероятно, показали якобы образцы российского вооружения, что, по мнению Киева, доказывает причастность России к конфликту.

К концу недели, 23 июля, район Станицы Луганской на северном участке фронта посетил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Возможно, и здесь Киев сделал акцент на отлично подготовленную инфраструктуру своего контрольного пункта въезда-выезда и посетовал на ограничения пропускного режима в соседней народной республике. Кроме того, главу МИД Венгрии также ознакомили с украинской версией ситуации на юго-востоке Украины.

В этом ключе примечательно, что Сийярто также временно председательствует в Комитете министров Совета Европы — организации, куда входит и Россия. Комитет имеет полномочия на включение/исключение стран из Совета Европы, принятие конвенций (исполнение обязательно только для стран, их ратифицировавших), рекомендаций для стран-членов, бюджета. Но самое главное — контроль за выполнением решений Европейского суда по правам человека.

Последнее особенно актуально на фоне начавшегося рассмотрения жалобы Украины к России по крымскому вопросу, а также ожидаемого начала слушаний по иску Киева о событиях в Донбассе.

Участие ВС Украины в учениях стран НАТО

На неделе украинские силовики приняли участие сразу в трех учениях со странами-членами и партнерами НАТО, их них в двух — впервые.

В западной части Украины в Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области 17-30 июля проходят совместные маневры ВС США, Украины, Польши, Литвы «Три меча».

For the first time in Ukraine, the international exercise "Three Swords - 2021" will be held. participation of servicemen of Ukraine, Poland, Lithuania and the USA pic.twitter.com/vUayScB3H6 — Yurii Vynohradov (@in_memoriam818) July 15, 2021

Тренируются части и штаб совместной «Литполукрбриг», управление формируемой 18 механизированной дивизии ВС Польши под общим руководством военных из США.

В рамках учения отрабатывались ситуационные тренировочные упражнения (Situational Training Exercise) — короткие тренировки по выполнению группы важных боевых миссий, связанных между собой одним сценарием. Основной задачей является тренировка у командиров тактического уровня способности быстро принимать решения в условиях изменения обстановки.

В рамках этого 21 июля было проведено планирование операции многонациональных сил.

А уже на следующий день, 22 июля, часть сил «Литполукрбриг» отработала совместные действия, в ходе которых сначала форсировали водную преграду, потом блокировали населенный пункт и зачистили его.

facebook.com / Генеральный штаб ВСУ

Еще одним из элементов стала отработка действий при попадании в засаду в урбанизированной местности.

Также на территории юга Украины прошло еще одно учение ВС Великобритании и Украины — «Казачья булава».

В рамках него на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области военные 4 батальона Королевского шотландского полка и украинской 54-й механизированной бригады 20-21 июля отработали блокирование, штурм и зачистку населенного пункта.

In Ukraine, soldiers have been training with the Ukrainian Armed Forces to strengthen our partnership and practice theatre deployment techniques.#ExCossackMace provides a learning opportunity for both the UK and Ukraine ????????????????



Read more: https://t.co/IH1o7L3rap@The_SCOTS pic.twitter.com/bkTIENp39K — British Army (@BritishArmy) July 22, 2021

В учебные вопросы были включены ведение информационно-психологической борьбы (разбрасывались листовки), а также работа с беженцами. 22 июля участники отработали перегруппировку в условиях противодействия местного населения, чуть ли не бросающегося под колеса боевых машин.

В последний день активного этапа, 23 июля, в присутствии командующего СВ ВСУ генерала Сирского отработали ведение наступательных действий с форсированием водной преграды и заявленным восстановлением контроля над государственной границей.

facebook.com / Генеральный штаб ВСУ

Для оценки предназначения данного мероприятия стоит помнить два фактора:

заключение между Лондоном и Киевом договора о строительстве военно-морских баз в Очакове и Бердянске;

проведение учения не в западной части Украины, а на юге, на территории межвидового центра подготовки подразделений и частей «Широкий лан».

Таким образом, практически сразу после подписания договора Украина и Великобритания приступили к отработке защиты критически важной инфраструктуры. В дальнейшем учения станут регулярными и будут по замыслу совмещаться с другим, более крупным мероприятием — учением «Объединенные усилия», у которого и более широкий замысел.

Последние маневры с украинским контингентом «Эджайл Спирит» начнутся 26 июля в Грузии.

???? Media Advisory: Agile Spirit 2021 is a ???????? Georgian Defense Forces and ???????? U.S. Army Europe and Africa cooperatively-led, joint multinational exercise occurring July 26 - Aug 6. The joint training promotes “Strength through Partnership.”



Read more ⬇️ https://t.co/MhViKsbkLI pic.twitter.com/6cGkAYmqqH — U.S. Army Europe and Africa (@USArmyEURAF) July 20, 2021

Для участия в них украинская сторона традиционно отрядила роту морской пехоты. Однако на этот раз прибыла она в порт Поти в составе целой десантной группы ВМСУ из среднего десантного корабля «Олефиренко» и катера «Славянск».

???????? Ukrainian servicemen participating in #AgileSpirit 2021 arrived in ???????? Georgia by sea today. The landing ship "Yuri Olepirenko" and the patrol boat "Starobilsky" belonging to the Ukrainian Navy arrived at the Poti port in the morning. pic.twitter.com/k10XmnAKIJ — Visioner (@visionergeo) July 23, 2021

В пути группа отработала вопросы маневрирования, организации и ведения противовоздушной обороны, а также борьбы за живучесть.

Примечательно, что вопросов тренировки морской составляющей не заявлено в планах проведения учения, а это значит, что украинская группа либо будет стоять на приколе, либо, что более вероятно, отработает частные тренировки с катерами грузинской береговой обороны. В последнем случае, учитывая близость не признаваемых большей частью международного сообщества (в том числе Грузией и Украиной) морских границ Абхазии, вполне возможно, что украинские моряки могут попытаться повторить «бодрый» проход британского эсминца у Крыма — только где-нибудь в районе Сухума и десантным кораблем.

Новый глава СВР

Совсем неожиданно на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Службы внешней разведки генерала Валерия Кондратюка на генерала в запасе Сергея Литвиненко.

Федеральное агентство новостей /

Биография последнего не столь однозначна, как была воспринята рядом средств массовой информации, ведь в 2000-х гг. он закончил целую плеяду зарубежных учебных заведений. Так, за его плечами самое уважаемое и престижное учебное заведение Канады — Йоркский университет. Прошел он и курсы повышения квалификации в европейском центре, занимающемся сбором и анализом информации о состоянии вооруженных сил, оптимизацией национальных институтов безопасности, подготовкой кадров для силовых структур стран Восточной Европы, СНГ и Средней Азии.

Федеральное агентство новостей /

Именно им руководит кадровый разведчик Кит Дейтон — сторонник создания «санитарного» коридора вокруг России.

Кроме того, Литвиненко прошел обучение в Королевском оборонном колледже — кузнице кадров военной и политической элиты Великобритании, что также накладывает свой отпечаток.

Учитывая послужной список, новый глава СВР более аналитик, чем оперативный работник. Это серьезно отличает его от предшественника — Кондратюка, который ранее руководил Главным управлением разведки и фактически санкционировал операцию в Крыму в 2016 году. И именно с приходом Кондратюка в 2019 г. начался этап активных, хотя и не совсем удачных, операций Киева за рубежом. Об их части только за последние полгода говорит журналист Юрий Бутусов.

Скорее всего, назначение Литвиненко призвано снизить активность операций Украины на российском направлении и сосредоточиться на развитии ведомства — тем более что в бюджет страны на 2021 г. впервые за несколько лет было заложено повышенное ассигнование на СВР. Кроме того, учитывая близость Литвиненко и к Демократической партии США, и к Великобритании, с его назначением последняя расширила влияние в силовых структурах Украины.

Развитие ЕС маршрута Азия-Кавказ-Европа

19 июля в Грузии прошло знаменательное событие — Батумская международная конференция, где состоялась встреча глав «Ассоциативного трио» (Украина, Грузия и Молдавия) и президента ЕС Шарля Мишеля.

Федеральное агентство новостей /

Итогом стало выделение участникам трио финансирования в размере 2,3 млрд евро от Европейского инвестиционного банка.

На этом фоне весьма показательно, что до прибытия в Грузию Шарль Мишель побывал в Армении и Азербайджане — еще двух странах интеграционной платформы ЕС «Восточное партнерство». Результатом также оказалось выделение денежных средств в размере 2,6 млрд евро. Поэтому основным посылом турне Мишеля и его встреч со представителями стран «Восточного партнерства» (Украина, Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан) было развитие логистики и мер по разблокированию транспортного сообщения в рамках выстраивания коридора Азия-Кавказ-Европа.

В ходе визита в Грузию президент Зеленский также не удержался и побывал на границе с Абхазией, которую Тбилиси считает «временно оккупированным регионом».

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