Штамм «дельта» достиг Колумбии

Богота, 25 июля. Дельта-штамм коронавируса был обнаружен в Колумбии. Об этом сообщает президент южноамериканской страны Иван Дуке.

«Национальный институт здравоохранения обнаружил вариант дельта в нашей стране у пациента, который прошел тестирование в городе Кали и сейчас находится под контролем врачей», — заявил Дуке.

Este es un mensaje de alerta, pero también de tranquilidad, porque la detección de la variante Delta se da en momentos cuando registramos descensos del número de casos y de fallecimientos. Hacemos un llamado a reforzar uso de tapabocas, distanciamiento y a acudir a la vacunación. pic.twitter.com/GbimRZM5t3 — Iván Duque ???????? (@IvanDuque) July 24, 2021

Президент призвал граждан Колумбии вакцинироваться против COVID-19 как можно скорее. Он добавил, что индийский штамм, являющийся более заразным, чем остальные варианты коронавируса, на сегодняшний день зарегистрирован в 105 странах по всему миру.

По словам Дуке, лучший способ борьбы с новым штаммом — это реализация национального плана по вакцинации. По данным Минздрава, более 11 млн человек в стране уже полностью вакцинировались от COVID-19.

Глава Национального института здравоохранения Марта Лусиа Оспина отметила, что инфицированный дельта-штаммом человек находится в изоляции. По ее словам, он вернулся из США в первые дни июля с симптомами заболевания.

«Это нам говорит о важности изоляции и соблюдения санитарного протокола. Именно отслеживание контактов и минимизация риска распространения вируса позволят эффективно снизить темпы заражения, — подчеркнула Оспина.

По данным Министерства здравоохранения, в Колумбии зарегистрировано более 4 млн случаев инфицирования коронавирусом. Кроме того, 118 тысяч человек скончались от заболевания.

Ранее дельта-штамм был зафиксирован в Эквадоре. Власти страны объявили чрезвычайное положение с целью предотвратить распространение вируса.