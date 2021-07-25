Мексика поддержала вхождение Эквадора в Тихоокеанский альянс

Кито, 25 июля. Эквадор получил поддержку Мексики в своем стремлении войти в состав Тихоокеанского альянса. Об этом сообщается в официальном заявлении МИД страны.

Глава дипломатического ведомства Эквадора Маурисио Монтальво провел встречу со своим мексиканским коллегой Марсело Эбрардом в рамках 21-го заседания министров иностранных дел Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC).

Согласно заключению, опубликованному эквадорской стороной в результате личной встречи Монтальво с Эбрардом, Мехико поддерживает проведение торговых переговоров с Кито с целью получения полного доступа к Тихоокеанскому альянсу.

México respalda ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacíficohttps://t.co/1E9GR1abHq pic.twitter.com/leC14jAhI1 — ecuadorenvivo (@ecuadorenvivo) July 25, 2021

Включение Эквадора в интеграционное объединение является частью политической стратегии президента Гильермо Лассо по восстановлению контактов во внешней политике.

Совещание министров иностранных дел стало предварительной встречей накануне саммита глав государств CELAC, который пройдет в сентябре 2021 года.

Среди приоритетных тем в повестку дня включают развитие сотрудничества, процессы производства и распределения вакцин, политическое управление и инициативы, направленные на укрепление интеграционного объединения. Целью организации является принятие мер, которые позволят подготовиться к сценариям развития мировой экономики и международных отношений после пандемии и достигнуть успешной интеграции в международные отношения.

Монтальво также провел личные встречи с другими министрами стран, состоящих в CELAC. Правительство Эквадора стремится стать ассоциированным членом Тихоокеанского альянса. Недавно занявший свой пост президент Лассо подал заявку на вхождение в состав блока свободной торговли после встречи с главой Колумбии Иваном Дуке в апреле 2021 года.

По словам бывшего председателя Федерации торговых палат государства Пабло Аросемены, присоединение к Тихоокеанскому альянсу будет важным шагом на пути к торговой интеграции, которая поспособствует созданию рабочих мест и повышению покупательной способности.

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Te compartimos el factsheet realizado por nuestra Decana @RhidalgoPC, quien analiza la importancia del ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico, y todas las ventajas que esto traería a nuestro país. ???????????? pic.twitter.com/ohbiSaAyeH — Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales (@UDLA_CPRI) July 22, 2021

28 апреля этого года исполнилось 10 лет с первого саммита блока, состоящего из Чили, Перу, Колумбии и Мексики. Альянс совокупно производит 41% ВВП Латинской Америки и является восьмой по счету экономикой в мире. Странам-членам удалось освободиться от торговых тарифов на 98%.

Тихоокеанский альянс развивался как элемент проекта Транстихоокеанского партнерства, инициированного США, в качестве латиноамериканской части мегаинтеграционного объединения.