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Мексика поддержала вхождение Эквадора в Тихоокеанский альянс
Весь мир
Мексика поддержала вхождение Эквадора в Тихоокеанский альянс
twitter.com  /  @CancilleriaEc

Кито, 25 июля. Эквадор получил поддержку Мексики в своем стремлении войти в состав Тихоокеанского альянса. Об этом сообщается в официальном заявлении МИД страны.

Глава дипломатического ведомства Эквадора Маурисио Монтальво провел встречу со своим мексиканским коллегой Марсело Эбрардом в рамках 21-го заседания министров иностранных дел Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC).

Согласно заключению, опубликованному эквадорской стороной в результате личной встречи Монтальво с Эбрардом, Мехико поддерживает проведение торговых переговоров с Кито с целью получения полного доступа к Тихоокеанскому альянсу.

Включение Эквадора в интеграционное объединение является частью политической стратегии президента Гильермо Лассо по восстановлению контактов во внешней политике.

Совещание министров иностранных дел стало предварительной встречей накануне саммита глав государств CELAC, который пройдет в сентябре 2021 года.

Среди приоритетных тем в повестку дня включают развитие сотрудничества, процессы производства и распределения вакцин, политическое управление и инициативы, направленные на укрепление интеграционного объединения. Целью организации является принятие мер, которые позволят подготовиться к сценариям развития мировой экономики и международных отношений после пандемии и достигнуть успешной интеграции в международные отношения.

Монтальво также провел личные встречи с другими министрами стран, состоящих в CELAC. Правительство Эквадора стремится стать ассоциированным членом Тихоокеанского альянса. Недавно занявший свой пост президент Лассо подал заявку на вхождение в состав блока свободной торговли после встречи с главой Колумбии Иваном Дуке в апреле 2021 года.

По словам бывшего председателя Федерации торговых палат государства Пабло Аросемены, присоединение к Тихоокеанскому альянсу будет важным шагом на пути к торговой интеграции, которая поспособствует созданию рабочих мест и повышению покупательной способности.

28 апреля этого года исполнилось 10 лет с первого саммита блока, состоящего из Чили, Перу, Колумбии и Мексики. Альянс совокупно производит 41% ВВП Латинской Америки и является восьмой по счету экономикой в мире. Странам-членам удалось освободиться от торговых тарифов на 98%.

Тихоокеанский альянс развивался как элемент проекта Транстихоокеанского партнерства, инициированного США, в качестве латиноамериканской части мегаинтеграционного объединения.

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эквадор мексика тихоокеанский альянс CELAC
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