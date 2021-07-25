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ДТП в Омской области унесло жизни четырех человек

  /   Обновлено: 25 июля 2021 21:00
Происшествия
ДТП в Омской области унесло жизни четырех человек
пресс-служба  /  Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

Омск, 25 июля. ДТП в Омской области стало причиной гибели четырех человек. Трагедия случилась в Крутинском районе, где столкнулись ВАЗ и УАЗ.

Еще семь человек пострадали в результате аварии, в том числе двое пятилетних мальчиков и двое подростков. Все пострадавшие являлись пассажирами УАЗ-39625, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

В числе погибших при столкновении двух отечественных автомобилей оказался 71-летний водитель УАЗ. По предварительной информации, виновником ДТП оказался мужчина за рулем ВАЗ, который не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. По словам сотрудников ГИБДД, водитель не имел прав для управления транспортным средством.

Ранее в Хабаровском крае произошла авария со смертельным исходом. Прокуратура взяла под контроль проверку по факту аварии в Вяземском районе.

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