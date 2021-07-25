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Жители ЦАР обвинили миротворцев ООН в причастности к убийству людей на севере страны
Весь мир
Жители ЦАР обвинили миротворцев ООН в причастности к убийству людей на севере страны
wikipedia.org  /  Senior Airman JoAnn S. Makinano / Public Domain

Банги, 25 июля. Жители ЦАР считают, что сотрудники многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) причастны к убийству мирного населения в префектуре Уам.

Провинция на севере республики подверглась нападению 21 июля. Тела жертв обнаружил патруль МИНУСКА. Миротворцы инициировали расследование инцидента. Однако никаких подробностей произошедшего не сообщают.

Население ЦАР не исключает возможности того, что «голубые каски» сами участвовали в нападении боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» на мирных граждан в окрестностях города Босангоа.

Сотрудников МИНУСКА уже обвиняли в ряде преступлений. К примеру, 3 марта миротворцы не препятствовали боевикам, когда те грабили гуманитарный конвой в населенном пункте Мемаль. По словам пострадавших, «голубые каски» объяснили бездействие тем, что «радикалы не согласились им подчиниться».

Жители ЦАР обвинили миротворцев ООН в причастности к убийству людей на севере страны
un.org  / Marco Dormino / UN Photo
Также ранее миротворцев заметили в поддержке бандформирований. Члены миссии ООН снабжают боевиков вооружением на черном рынке. Не стоит забывать и про недавние смертельные аварии, виновниками которых стали сотрудники МИНУСКА.

Руководство организации отказалось реагировать на многочисленные инциденты, что вызвало гнев жителей ЦАР, вылившийся в массовые акции протеста. Горожане требуют судить виновников произошедшего, а также вывода контингента ООН из республики.

На фоне полного игнорирования недавних происшествий оперативность МИНУСКА при расследовании убийства мирного населения в префектуре Уам вызывает вопросы. Не исключено, что инициативность «голубых касок» обусловлена желанием скрыть следы преступления, которые станут очередным свидетельством связи миротворцев с боевиками.

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