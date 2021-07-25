В Baijiahao объяснили, какой сигнал Россия направила Западу в День ВМФ

Пекин, 25 июля. Россия отметила День ВМФ эффектным парадом в Санкт-Петербурге, который стал лишним напоминанием о военных возможностях державы, пишет Baijiahao.

В торжественных мероприятиях, которые развернулись в Северной столице страны, были задействованы десятки военных кораблей. Эта мощь определенно должна заставить Запад пересмотреть свою политику давления на РФ, приводит «ПолитРоссия» материал китайского издания.

По мнению аналитиков, США допустили опасную ошибку, когда стали злить российского лидера Владимира Путина. Военно-морской парад стал ответной реакцией и сигналом Западу. Москва четко дала понять, что располагает современными оборонными возможностями и не допустит внешних нападок.

«Россия решительно развивает свой военно-морской флот. Это не просто прихоть, и у Москвы реальный план. Этому способствует и Запад, который постоянно раздражает Россию, — говорится в публикации. — Запад зря разозлил Путина, мощный военно-морской флот предоставит России новые оборонные возможности».

В частности, авторы обратили внимание на перспективные российские разработки, среди которых многоцелевая субмарина «Казань» — первая подводная лодка, созданная в рамках новейшего проекта «Ясень-М». Кроме того, на вооружение ВМФ России в скором времени поступят порядка 40 кораблей самых разных классов.

Ранее, выступая в рамках торжественных мероприятий в Санкт-Петербурге, Владимир Путин заявил, что Военно-морской флот РФ располагает всем необходимым для обеспечения безопасности страны.