Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 22:15
22:13
Видео
Как изменился «Остров фортов» в День ВМФ
22:05
Происшествия
ФАН выяснил причину взрыва в Тверской области
22:00
Весь мир
Премьер ЦАР обсудил с представителями Всемирного банка развитие лесного сектора
22:00
Весь мир
Украинские капитаны резиновых лодок с завистью смотрели парад ВМФ России
21:57
Весь мир
Миссия ООН назвала ответственных за убийство центральноафриканцев в префектуре Уам
21:53
Экономика
Урожая подсолнечника будет достаточно для обеспечения рынка в России
21:40
Весь мир
Премьер ЦАР назначил ответственных за расследование инцидента в префектуре Уам
21:36
Весь мир
Председатель Национального собрания ЦАР осудил атаку радикалов на префектуру Уам
21:36
Армия
Американские авторы описали сценарий войны между США и КНР в 2034 году
21:35
Происшествия
Четыре человека стали жертвами страшной аварии под Астраханью
Все новости

В Baijiahao объяснили, какой сигнал Россия направила Западу в День ВМФ
531
Армия
В Baijiahao объяснили, какой сигнал Россия направила Западу в День ВМФ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Пекин, 25 июля. Россия отметила День ВМФ эффектным парадом в Санкт-Петербурге, который стал лишним напоминанием о военных возможностях державы, пишет Baijiahao.

В торжественных мероприятиях, которые развернулись в Северной столице страны, были задействованы десятки военных кораблей. Эта мощь определенно должна заставить Запад пересмотреть свою политику давления на РФ, приводит «ПолитРоссия» материал китайского издания.

По мнению аналитиков, США допустили опасную ошибку, когда стали злить российского лидера Владимира Путина. Военно-морской парад стал ответной реакцией и сигналом Западу. Москва четко дала понять, что располагает современными оборонными возможностями и не допустит внешних нападок.

«Россия решительно развивает свой военно-морской флот. Это не просто прихоть, и у Москвы реальный план. Этому способствует и Запад, который постоянно раздражает Россию, — говорится в публикации. — Запад зря разозлил Путина, мощный военно-морской флот предоставит России новые оборонные возможности».

В частности, авторы обратили внимание на перспективные российские разработки, среди которых многоцелевая субмарина «Казань» — первая подводная лодка, созданная в рамках новейшего проекта «Ясень-М». Кроме того, на вооружение ВМФ России в скором времени поступят порядка 40 кораблей самых разных классов.

Ранее, выступая в рамках торжественных мероприятий в Санкт-Петербурге, Владимир Путин заявил, что Военно-морской флот РФ располагает всем необходимым для обеспечения безопасности страны.

Вернуться назад

Все новости / Армия / В Baijiahao объяснили, какой сигнал Россия направила Западу в День ВМФ
россия сша день вмф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru