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Офтальмологи назвали опасные болезни, которые можно распознать по глазам
Общество
Офтальмологи назвали опасные болезни, которые можно распознать по глазам
pixabay.com  /  TobiasD

Москва, 25 июля. Изменения в состоянии глаз могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Врачи-офтальмологи объяснили, какие опасные болезни можно таким образом распознать.

По словам специалистов, опухание зрительного нерва, так называемая тень в глубине глаза, может сигнализировать об опухоли головного мозга. Туман перед глазами может быть признаком развития диабета, так как из-за него начинается разрушение сосудов сетчатки, передает Dailymail.

Пожелтевшие белки обычно связывают с заболеваниями печени или возникновением желтухи. Такое происходит из-за избытка билирубина в организме. В свою очередь, нарушение четкости зрения может говорить о глаукоме, если симптом сопровождается тошнотой и вспышками света или появлением радужных кругов.

Врач Андрей Тяжельников ранее предупредил людей со светлым цветом глаз об опасности солнечного излучения. Ультрафиолет может стать причиной развития некоторых болезней.

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