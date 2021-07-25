Офтальмологи назвали опасные болезни, которые можно распознать по глазам

Москва, 25 июля. Изменения в состоянии глаз могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Врачи-офтальмологи объяснили, какие опасные болезни можно таким образом распознать.

По словам специалистов, опухание зрительного нерва, так называемая тень в глубине глаза, может сигнализировать об опухоли головного мозга. Туман перед глазами может быть признаком развития диабета, так как из-за него начинается разрушение сосудов сетчатки, передает Dailymail.

Пожелтевшие белки обычно связывают с заболеваниями печени или возникновением желтухи. Такое происходит из-за избытка билирубина в организме. В свою очередь, нарушение четкости зрения может говорить о глаукоме, если симптом сопровождается тошнотой и вспышками света или появлением радужных кругов.

Врач Андрей Тяжельников ранее предупредил людей со светлым цветом глаз об опасности солнечного излучения. Ультрафиолет может стать причиной развития некоторых болезней.