Названы факторы, подогревающие спрос на недвижимость в России

Москва, 25 июля. Рост стоимости жилой недвижимости достиг в России своих максимальных значений за десять лет. Однако резкого снижения спроса не наблюдается.

Популярность недвижимости увеличилась на фоне снижения процентных ставок по ипотеке. В 2020 году сложилась ситуация, когда, имея огромный спрос на новостройки, девелоперы не могли предложить достаточных объемов для его насыщения. Это стало первым толчком к росту цен на жилье. Первичный рынок по этому показателю вышел на первое место, прибавив за год 26%, а стоимость готового жилья росла чуть медленнее — на 17%, пишет «Финам».

Нехватка предложения, судя по статистике Центробанка РФ, существует до сих пор. И тенденция к подорожанию квартир не замедляется. По мнению регулятора, на это влияет ожидание дальнейшего роста цен.

Стоимость жилья необходимо учитывать при оценке параметров инфляции, считает Александр Родионов, доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС. Этот показатель мог бы смягчить изменение денежной политики в отношении недвижимости.