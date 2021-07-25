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Маргарита Симоньян заступилась за бывшую жену своего мужа
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян заступилась за бывшую жену своего мужа
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 25 июля. Журналистка Маргарита Симоньян встала на защиту актрисы Алены Хмельницкой. Артистка столкнулась с обвинениями в хайпе и скандальности из-за публикаций о благотворительности.

Хмельницкая популярна не только благодаря работам в кино, но и собственному фонду, который призван помочь детям со спинальной мышечной атрофией — тяжелым заболеванием, требующим дорогостоящего лечения. Недавно звезда опубликовала очередной пост о работе организации: в комментариях актриса столкнулась с агрессией со стороны подписчицы, которая обвинила звезду в скандальности и погоне за хайпом.

В защиту актрисы мгновенно выступила Симоньян. Журналистка опубликовала комментарий хейтера в Instagram и заступилась за Хмельницкую.

«Алена Хмельницкая — ангел добра. Абсолютно все свое время, не занятое работой и дочерью Ксюшей, она тратит на спасение чужих детей. Бескорыстно. Постыдились бы писать такое», — заявила Симоньян.

Звезды регулярно сотрудничают друг с другом, они подружились на почве благотворительности. Их отношениям не помешало даже то, что мужем Симоньян является режиссер Тигран Кеосаян, экс-супруг Хмельницкой.

Недавно Симоньян поставила на место колумбийского профессора Владимира Рувинского. Журналистка ответила на нападки ученого в адрес российских IT-специалистов.

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симоньян звезды хмельницкая
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