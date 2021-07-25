Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 22:14
22:13
Видео
Как изменился «Остров фортов» в День ВМФ
22:05
Происшествия
ФАН выяснил причину взрыва в Тверской области
22:00
Весь мир
Премьер ЦАР обсудил с представителями Всемирного банка развитие лесного сектора
22:00
Весь мир
Украинские капитаны резиновых лодок с завистью смотрели парад ВМФ России
21:57
Весь мир
Миссия ООН назвала ответственных за убийство центральноафриканцев в префектуре Уам
21:53
Экономика
Урожая подсолнечника будет достаточно для обеспечения рынка в России
21:40
Весь мир
Премьер ЦАР назначил ответственных за расследование инцидента в префектуре Уам
21:36
Весь мир
Председатель Национального собрания ЦАР осудил атаку радикалов на префектуру Уам
21:36
Армия
Американские авторы описали сценарий войны между США и КНР в 2034 году
21:35
Происшествия
Четыре человека стали жертвами страшной аварии под Астраханью
Все новости

Политолог Выдрин нашел ответственных в деградации Украины
483
Политика
Политолог Выдрин нашел ответственных в деградации Украины
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 25 июля. Политолог Дмитрий Выдрин рассказал о постепенной деградации Украины, несмотря на большой промышленный и аграрно-сырьевой потенциал.

Во всем виноваты элиты, а народ не имеет никакого влияния на экономическую, политическую и социальную ситуацию в стране, объяснил эксперт.

«Поэтому образованность, порядочность, нравственность и убеждения элит это главный фактор процветания, благополучия, нормальной жизни государства. Если этого нет, то надо сначала менять элиты, а потом все остальное», — заявил политолог.

В советские времена на Украине было хорошее образование, а лучшие элитные кластеры создавались в Москве. Сейчас на Украине лжецы получают больше преимуществ, чем правдолюбцы, а людей с высокими моральными качествами в элите становится все меньше, заключил Выдрин.

Ранее политолог Сергей Веселовский предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому новые проблемы в ближайшем будущем. По словам эксперта, лидер столкнется с очередным государственным переворотом.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Выдрин нашел ответственных в деградации Украины
украина деградация выдрин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru