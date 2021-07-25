Политолог Выдрин нашел ответственных в деградации Украины

Киев, 25 июля. Политолог Дмитрий Выдрин рассказал о постепенной деградации Украины, несмотря на большой промышленный и аграрно-сырьевой потенциал.

Во всем виноваты элиты, а народ не имеет никакого влияния на экономическую, политическую и социальную ситуацию в стране, объяснил эксперт.

«Поэтому образованность, порядочность, нравственность и убеждения элит это главный фактор процветания, благополучия, нормальной жизни государства. Если этого нет, то надо сначала менять элиты, а потом все остальное», — заявил политолог.

В советские времена на Украине было хорошее образование, а лучшие элитные кластеры создавались в Москве. Сейчас на Украине лжецы получают больше преимуществ, чем правдолюбцы, а людей с высокими моральными качествами в элите становится все меньше, заключил Выдрин.

Ранее политолог Сергей Веселовский предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому новые проблемы в ближайшем будущем. По словам эксперта, лидер столкнется с очередным государственным переворотом.