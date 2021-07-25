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Американцы восхитились новым легким российским истребителем Checkmate

  /   Обновлено: 25 июля 2021 20:41
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Армия
Американцы восхитились новым легким российским истребителем Checkmate
Global Look Press  /  Checkmate

Москва, 25 июля. Читатели американского издания Fox News восхитились одномоторным легким истребителем Checkmate, который представил Ростех на Международном авиасалоне МАКС-2021.

В комментариях под статьей о новом российском самолете пользователи Сети признали, что Россия создает отличное боевое вооружение. Checkmate более компактный по сравнению с истребителем пятого поколения Су-57. Кроме этого, новый самолет стоит дешевле, чем его мировые аналоги. Российские конструкторы заявили, что Су-75 сможет развивать скорость до 2 Махов. Боевой радиус истребителя составит 3 тыс. километров.

«Я умоляю, никогда не ввязывайтесь в войну с Россией. Они вовсе не такие слабые, как внушает Вашингтон», — подчеркивает пользователь Ommiesamongus.

Некоторые читатели напомнили, что немцы во времена Второй мировой войны тоже недооценивали Россию. Однако Москва умеет создавать хорошее военное оружие, которое во многих отношениях превосходит вооружение НАТО, подчеркивает комментатор с ником Emuffin1. Он также отметил, что лучше всего у РФ получаются самолеты и танки.

«Как минимум на бумаге этот самолет имеет более совершенные характеристики, нежели F-35», — пишет Gbhmml.

Новый истребитель Checkmate был продемонстрирован во время авиасалона МАКС-2021, который проходил с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Представители Ростеха констатировали, что самолет поднимется в воздух уже в 2023 году, а начиная с 2026 года Россия начнет серийное производство.

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россия сша су-75 МАКС-2021 checkmate
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