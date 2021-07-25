Жители Приозерска стали свидетелями съемок второго сезона «Эпидемии»

Приозерск, 25 июля. Съемки долгожданного продолжения научно-фантастического сериала «Эпидемия» проходят под Санкт-Петербургом. Жители Ленинградской области стали свидетелями работы кинематографистов.

Съемочная площадка больше походила на место страшной аварии — перевернутая машина, разбросанные вещи и большое количество обеспокоенных людей вокруг. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте».

На съемочной площадке можно было заметить исполнителей главных ролей Кирилла Кьяро и Марьяну Спивак. По информации в соцсетях, работа над продолжением сериала будет длиться примерно месяц. Премьерный показ новых серий запланирован на следующий год.

«Эпидемия» — популярный драматический сериал, снятый по роману писательницы Яны Вагнер. В центре сюжета семья из Москвы, которая, спасаясь от распространения страшного вируса, пытается добраться до дома в Карелии. Права на показ российского проекта в прошлом году приобрел стриминговый сервис Netflix.

По итогам 2020 года российский научно-фантастический сериал попал в топ-10 лучших иностранных проектов на платформе. На Netflix он выходит под названием To The Lake.