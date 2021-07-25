Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 22:14
22:13
Видео
Как изменился «Остров фортов» в День ВМФ
22:05
Происшествия
ФАН выяснил причину взрыва в Тверской области
22:00
Весь мир
Премьер ЦАР обсудил с представителями Всемирного банка развитие лесного сектора
22:00
Весь мир
Украинские капитаны резиновых лодок с завистью смотрели парад ВМФ России
21:57
Весь мир
Миссия ООН назвала ответственных за убийство центральноафриканцев в префектуре Уам
21:53
Экономика
Урожая подсолнечника будет достаточно для обеспечения рынка в России
21:40
Весь мир
Премьер ЦАР назначил ответственных за расследование инцидента в префектуре Уам
21:36
Весь мир
Председатель Национального собрания ЦАР осудил атаку радикалов на префектуру Уам
21:36
Армия
Американские авторы описали сценарий войны между США и КНР в 2034 году
21:35
Происшествия
Четыре человека стали жертвами страшной аварии под Астраханью
Все новости

Продажи кроссовера Chery Tiggo 4 в новых комплектациях стартовали в России

  /   Обновлено: 25 июля 2021 20:44
Экономика
Продажи кроссовера Chery Tiggo 4 в новых комплектациях стартовали в России
Prt Scr youtube.com  /  academeg

Москва, 25 июля. Китайский автопроизводитель Chery расширил гамму комплектаций своего кроссовера Tiggo 4 на российском рынке.

Так, в России появились новые «промежуточные» версии Travel и Trek. Цены на авто стартуют от 1 389 900 рублей и 1 449 900 рублей соответственно, следует из сообщения пресс-службы компании. В основу комплектации Travel легла версия Luxury, дополненная 17-дюймовыми дисками, панорамным люком, передними боковыми подушками безопасности, подогревом задних сидений и другими опциями. Кроссовер оснащен младшим атмосферным мотором на 1,5 литра мощностью 113 лошадиных сил и вариатором.

Между комплектациями Techno и Cosmo разместилась версия Trek. Так же, как и Travel, она имеет панорамный люк и 17-дюймовые литые диски. Разница в цене моделей объясняется набором агрегатов. В данной версии установлен старший турбомотор на 1,5 литра с отдачей в 147 лошадиных сил с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач.

На российском рынке в середине осени выйдет люксовый купе-кроссовер QX55 от Infiniti. В компании рассказали, во сколько обойдется автомобиль в базовой комплектации и какие опции он имеет.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Продажи кроссовера Chery Tiggo 4 в новых комплектациях стартовали в России
автомобили авторынок trek chery tiggo 4 Travel
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru