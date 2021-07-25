Продажи кроссовера Chery Tiggo 4 в новых комплектациях стартовали в России

Москва, 25 июля. Китайский автопроизводитель Chery расширил гамму комплектаций своего кроссовера Tiggo 4 на российском рынке.

Так, в России появились новые «промежуточные» версии Travel и Trek. Цены на авто стартуют от 1 389 900 рублей и 1 449 900 рублей соответственно, следует из сообщения пресс-службы компании. В основу комплектации Travel легла версия Luxury, дополненная 17-дюймовыми дисками, панорамным люком, передними боковыми подушками безопасности, подогревом задних сидений и другими опциями. Кроссовер оснащен младшим атмосферным мотором на 1,5 литра мощностью 113 лошадиных сил и вариатором.

Между комплектациями Techno и Cosmo разместилась версия Trek. Так же, как и Travel, она имеет панорамный люк и 17-дюймовые литые диски. Разница в цене моделей объясняется набором агрегатов. В данной версии установлен старший турбомотор на 1,5 литра с отдачей в 147 лошадиных сил с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач.

На российском рынке в середине осени выйдет люксовый купе-кроссовер QX55 от Infiniti. В компании рассказали, во сколько обойдется автомобиль в базовой комплектации и какие опции он имеет.