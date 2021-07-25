Представитель Госдепа США посетил Монголию перед поездкой в Китай

, 25 июля. Первая замгоссекретаря США Уэнди Шерман посетила Монголию с рабочим визитом.

Уточняется, что визит чиновницы прошел накануне поездки в КНР. В ходе пребывания в стране Шерман встретилась со спикером Великого государственного хурала Гомбожавыном Занданшатаром. Вместе с тем переговоры прошли с министром иностранных дел Батмунхийном Батцэцэгом.

«Замгоссекретаря подчеркнула важность стратегического партнерства между США и Монголией и обсудила, как укрепить демократические институты», — говорится в сообщении Госдепа США.

Ранее стало известно, что Монголия разрешила въезд на территорию страны для россиян. Однако обязательным условием является вакцинация препаратом «Спутник V».