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Представитель Госдепа США посетил Монголию перед поездкой в Китай

  /   Обновлено: 25 июля 2021 20:40
Политика
Представитель Госдепа США посетил Монголию перед поездкой в Китай
pixabay.com

, 25 июля. Первая замгоссекретаря США Уэнди Шерман посетила Монголию с рабочим визитом.

Уточняется, что визит чиновницы прошел накануне поездки в КНР. В ходе пребывания в стране Шерман встретилась со спикером Великого государственного хурала Гомбожавыном Занданшатаром. Вместе с тем переговоры прошли с министром иностранных дел Батмунхийном Батцэцэгом.

«Замгоссекретаря подчеркнула важность стратегического партнерства между США и Монголией и обсудила, как укрепить демократические институты», — говорится в сообщении Госдепа США.

Ранее стало известно, что Монголия разрешила въезд на территорию страны для россиян. Однако обязательным условием является вакцинация препаратом «Спутник V».

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