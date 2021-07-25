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В Ираке выявлена ячейка ИГ, ответственная за крупный теракт в Багдаде
Весь мир
В Ираке выявлена ячейка ИГ, ответственная за крупный теракт в Багдаде
Global Look Press  /  Ameer Al Mohammedaw/dpa

Багдад, 25 июля. Министерство внутренних дел Ирака заявило о ликвидации террористической сети в провинциях Анбар и Киркук. Шестеро задержанных являются членами террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Один из подозреваемых задержан на территории курдской автономии по запросу иракских властей.

Этим людям вменяется причастность к атаке террориста-смертника на рынке Аль-Вохейлат в Багдаде 19 июля. В результате теракта погибли не менее 30 мирных граждан, более 60 получили различные ранения. Многолюдность рынка объясняется преддверием Курбан-байрама — одного из главных мусульманских праздников.

После взрыва начался пожар, приведший к давке и уничтожению нескольких торговых лавок.

«Они планировали другие нападения в Багдаде и в других провинциях во время Курбан-байрама», — говорится в заявлении министерства.

Нападение произошло за неделю до запланированного на 26 июля визита премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми в Вашингтон для последующей встречи с президентом США Джо Байденом.

Основной темой предстоящего диалога станет судьба иностранного военного контингента. В настоящий момент на территории республики официально присутствуют 2 500 американских военных.

Аль-Казыми настаивает на том, что иракские органы безопасности больше не нуждаются в иностранной поддержке. Однако, по всей видимости, его к этому подталкивают проиранские шиитские группировки, которые регулярно совершают обстрелы и налеты на американские военные и дипломатические объекты в республике. Не имея возможности повлиять на эти силы, руководство Ирака вынуждено пойти на их требования и продвигать инициативу по выводу американских войск из страны.

США, в свою очередь, выражают намерение оставить контингент, но при этом несколько изменить его задачи: боевые подразделения переформатируются в инструкторские группы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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