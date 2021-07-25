В Ираке выявлена ячейка ИГ, ответственная за крупный теракт в Багдаде

Багдад, 25 июля. Министерство внутренних дел Ирака заявило о ликвидации террористической сети в провинциях Анбар и Киркук. Шестеро задержанных являются членами террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Один из подозреваемых задержан на территории курдской автономии по запросу иракских властей.

Iraqi security arrested ISIS terrorist cell responsible for the latests suicide bombing in Sadr city



The terrorists came from Anbar & Kirkuk and were planning more bombings on #EidAlAdha the day of celebration for Muslims!! pic.twitter.com/s6RLduh4UM — ????????????????Iraq & Middle East Updates???????????????? (@IraqLiveUpdate) July 25, 2021

Этим людям вменяется причастность к атаке террориста-смертника на рынке Аль-Вохейлат в Багдаде 19 июля. В результате теракта погибли не менее 30 мирных граждан, более 60 получили различные ранения. Многолюдность рынка объясняется преддверием Курбан-байрама — одного из главных мусульманских праздников.

После взрыва начался пожар, приведший к давке и уничтожению нескольких торговых лавок.

«Они планировали другие нападения в Багдаде и в других провинциях во время Курбан-байрама», — говорится в заявлении министерства.

Нападение произошло за неделю до запланированного на 26 июля визита премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми в Вашингтон для последующей встречи с президентом США Джо Байденом.

Основной темой предстоящего диалога станет судьба иностранного военного контингента. В настоящий момент на территории республики официально присутствуют 2 500 американских военных.

Le Premier ministre irakien, Moustafa al-Kazimi rencontre lundi à Washington le président Joe #Biden pour discuter d'un #retrait américain, encore hypothétique, et obtenir un soutien politique à trois mois des #législatives en #Irakhttps://t.co/oPi5wN2qEZ — ArabNewsFR (@ArabNewsfr) July 24, 2021

Аль-Казыми настаивает на том, что иракские органы безопасности больше не нуждаются в иностранной поддержке. Однако, по всей видимости, его к этому подталкивают проиранские шиитские группировки, которые регулярно совершают обстрелы и налеты на американские военные и дипломатические объекты в республике. Не имея возможности повлиять на эти силы, руководство Ирака вынуждено пойти на их требования и продвигать инициативу по выводу американских войск из страны.

Al-Kazimi entame un nouveau cycle de dialogue avec Washington autour du retrait des forces américaines d’Irak https://t.co/WImPKyBJgL — The Daily Reports (@DailyReports24) July 25, 2021

США, в свою очередь, выражают намерение оставить контингент, но при этом несколько изменить его задачи: боевые подразделения переформатируются в инструкторские группы.

1 Организация запрещена на территории РФ.