В Ираке выявлена ячейка ИГ, ответственная за крупный теракт в Багдаде

Багдад, 25 июля. Министерство внутренних дел Ирака заявило о ликвидации террористической сети в провинциях Анбар и Киркук. Шестеро задержанных являются членами террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Один из подозреваемых задержан на территории курдской автономии по запросу иракских властей.
Iraqi security arrested ISIS terrorist cell responsible for the latests suicide bombing in Sadr city— ????????????????Iraq & Middle East Updates???????????????? (@IraqLiveUpdate) July 25, 2021
The terrorists came from Anbar & Kirkuk and were planning more bombings on #EidAlAdha the day of celebration for Muslims!! pic.twitter.com/s6RLduh4UM
Этим людям вменяется причастность к атаке террориста-смертника на рынке Аль-Вохейлат в Багдаде 19 июля. В результате теракта погибли не менее 30 мирных граждан, более 60 получили различные ранения. Многолюдность рынка объясняется преддверием Курбан-байрама — одного из главных мусульманских праздников.
После взрыва начался пожар, приведший к давке и уничтожению нескольких торговых лавок.
«Они планировали другие нападения в Багдаде и в других провинциях во время Курбан-байрама», — говорится в заявлении министерства.
Нападение произошло за неделю до запланированного на 26 июля визита премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми в Вашингтон для последующей встречи с президентом США Джо Байденом.
Основной темой предстоящего диалога станет судьба иностранного военного контингента. В настоящий момент на территории республики официально присутствуют 2 500 американских военных.
Le Premier ministre irakien, Moustafa al-Kazimi rencontre lundi à Washington le président Joe #Biden pour discuter d'un #retrait américain, encore hypothétique, et obtenir un soutien politique à trois mois des #législatives en #Irakhttps://t.co/oPi5wN2qEZ— ArabNewsFR (@ArabNewsfr) July 24, 2021
Аль-Казыми настаивает на том, что иракские органы безопасности больше не нуждаются в иностранной поддержке. Однако, по всей видимости, его к этому подталкивают проиранские шиитские группировки, которые регулярно совершают обстрелы и налеты на американские военные и дипломатические объекты в республике. Не имея возможности повлиять на эти силы, руководство Ирака вынуждено пойти на их требования и продвигать инициативу по выводу американских войск из страны.
Al-Kazimi entame un nouveau cycle de dialogue avec Washington autour du retrait des forces américaines d’Irak https://t.co/WImPKyBJgL— The Daily Reports (@DailyReports24) July 25, 2021
США, в свою очередь, выражают намерение оставить контингент, но при этом несколько изменить его задачи: боевые подразделения переформатируются в инструкторские группы.
1 Организация запрещена на территории РФ.