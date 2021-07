В Ираке выявлена ячейка ИГ, ответственная за крупный теракт в Багдаде

Багдад, 25 июля. Министерство внутренних дел Ирака заявило о ликвидации террористической сети в провинциях Анбар и Киркук. Шестеро задержанных являются членами террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Один из подозреваемых задержан на территории курдской автономии по запросу иракских властей.

Iraqi security arrested ISIS terrorist cell responsible for the latests suicide bombing in Sadr city



The terrorists came from Anbar & Kirkuk and were planning more bombings on #EidAlAdha the day of celebration for Muslims!! pic.twitter.com/s6RLduh4UM