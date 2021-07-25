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Знаменитый арестант рассказал о побеге из тюрьмы при помощи зонта
Происшествия
Знаменитый арестант рассказал о побеге из тюрьмы при помощи зонта
pixabay.com

Лондон, 25 июля. Знаменитый заключенный Дэвид Макмиллен поведал о побеге из исправительного учреждения с помощью обычного зонта. Мужчине удалось отвлечь охрану и сбежать из тюрьмы Клонг Прем.

Экс-заключенный заявил, что знает не менее 20 способов побега из тюрьмы, однако выбрал для такого предприятия один из самых традиционных. Арестант решил спилить оконные решетки, для чего попросил друга передать ему в посылке ножовку. Чтобы ее не заметили, в посылке также оказались журналы порнографического содержания, сообщают РЕН ТВ со ссылкой на иностранные СМИ.

Кроме того, друг передал арестанту зонтик. Заключенному удалось справиться с решетками, затем он спустился с шестого этажа при помощи веревок из шторки для ванной. На земле преступник раскрыл зонт и смог скрыться.

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