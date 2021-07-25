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Депутат Свищев не нашел политики в поражениях на Олимпиаде
Политика
Депутат Свищев не нашел политики в поражениях на Олимпиаде
olympic.ru  /  Олимпийский комитет России

Москва, 25 июля. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал выступления сборной России на Олимпиаде в Токио.

Как считает парламентарий, для российских спортсменов день был удачным, хотя кто-то может сказать, что могло быть и лучше.

«Тяжело начинать самую сложную Олимпиаду в истории России, но ребята справляются. Такие дни дают серьезный задел для дальнейших выступлений», — сообщил депутат.

Как считает Свищев, нет никакой закономерности и политики в сегодняшних поражениях американским спортсменам. Парламентарий отметил, что в спорте всегда кто сильнее, тот и выигрывает, но итоговая таблица может меняться каждый день.

Ранее депутат Виталий Милонов поделился мнением о 32-х летних Олимпийских играх, которые продолжаются в Токио. России, по его мнению, пытаются создать наиболее тяжелые условия: почти в каждой дисциплине судьи допускают ошибки.

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