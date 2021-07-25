Психологи из Канады заявили, что вранье является признаком сообразительности

Оттава, 25 июля. Люди, которые врут и выдумывают небылицы, имеют более высокие интеллектуальные способности, выяснили исследователи из Канады.

Способность людей врать изучили психологи из Университета Райерсона в Торонто. Результаты научной работы сравнили с показателями тестов на вербальный интеллект и абстрактное мышление.

Специалисты установили, что когнитивные способности у людей, которые врут, выше. При этом интеллектуалы реже используют данную способность, чем менее умные люди. Это может быть связано с тем, что высокий уровень интеллекта позволяет лучше понимать психическое состояние окружающих и ситуации, когда вранье работает, а когда нет.

Хобби, которые способны развить когнитивные способности, ранее назвали специалисты сервиса «СберУслуги». Среди занятий выделили изучение иностранных языков и музыку.