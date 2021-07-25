В США выдвинули план по «спасению» Украины от «Северного потока — 2»

Вашингтон, 25 июля. Представитель Государственного департамента США Джордж Кент рассказал, каким образом Белый дом будет защищать интересы Украины.

По его словам, Вашингтон намерен отстаивать интересы украинской стороны, пресекая давление Кремля в сфере энергетической политики. Он также напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель взяла на себя обязательство в рамках соглашения по газопроводу «Северный поток — 2» поддерживать Украину в качестве транзитного государства. Вместе с тем Кент отметил, что выдвинул предложение использовать Еврокомиссию для более регулируемого противодействия российско-немецкому газопроводу.

Стоит отметить, что руководство Украины осталось недовольно сделкой США и Германии по «Северному потоку — 2». В Киеве требуют от Запада дополнительных гарантий безопасности, однако в США настаивают на обратном.