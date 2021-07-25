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В США выдвинули план по «спасению» Украины от «Северного потока — 2»
Политика
В США выдвинули план по «спасению» Украины от «Северного потока — 2»
state.gov  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 25 июля. Представитель Государственного департамента США Джордж Кент рассказал, каким образом Белый дом будет защищать интересы Украины.

По его словам, Вашингтон намерен отстаивать интересы украинской стороны, пресекая давление Кремля в сфере энергетической политики. Он также напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель взяла на себя обязательство в рамках соглашения по газопроводу «Северный поток — 2» поддерживать Украину в качестве транзитного государства. Вместе с тем Кент отметил, что выдвинул предложение использовать Еврокомиссию для более регулируемого противодействия российско-немецкому газопроводу.

Стоит отметить, что руководство Украины осталось недовольно сделкой США и Германии по «Северному потоку — 2». В Киеве требуют от Запада дополнительных гарантий безопасности, однако в США настаивают на обратном.

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