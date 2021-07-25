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На Украине могут ввести уголовную ответственность за невыполнение указов Зеленского
Политика
На Украине могут ввести уголовную ответственность за невыполнение указов Зеленского
Федеральное агентство новостей

Киев, 25 июля. Невыполнение указов президента Украины Владимира Зеленского может обернуться привлечением к уголовной ответственности. Депутаты из «Слуги народа» выдвинули такую инициативу.

Парламентарии предложили ввести уголовную ответственность за невыполнение указов Зеленского. Депутаты зарегистрировали соответствующий законопроект. Документ находится на рассмотрении Верховной рады под номером 5672.

Депутаты Иван Калаур и Николай Стефанчук являются авторами инициативы. Парламентарии предлагают разрешить президенту принимать «политико-правовые решения». Якобы это необходимо для возвращения на родину лиц, которые осуждены или удерживаются на территории России.

Владимир Зеленский ранее запретил украинским чиновникам иметь иностранное гражданство. Глава государства подписал закон. Совет национальной безопасности и обороны Украины потребовал от чиновников отмечать в декларациях сведения об отсутствии гражданства других стран.

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