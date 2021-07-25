Туристический поезд Москва — Байкал готовятся встретить в Иркутске

Москва, 25 июля. Первый поезд туристического назначения Москва — порт Байкал отправился с Казанского вокзала российской столицы в пятницу, 23 июля. Его уже готовятся встретить в Иркутске.

Состав «Байкальская сказка» следует по довольно непростому маршруту. Так, пассажиры проехали Нижний Новгород, Екатеринбург, Славгород, и Красноярск.

Отмечается, что все время в пути займет восемь дней. При этом в каждый город поезд прибывает утром, а движется дальше уже вечером. Кроме того, на маршруте используются сразу четыре вида транспорта: поезд, автобус, теплоход и самолет, которые удобно состыкованы. Жители Иркутска уже готовятся встретить первый двухэтажный поезд, пишет РИА Новости.

Как стало известно ранее, движение пассажирских поездов возобновили по восстановленному мосту в Забайкалье. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».