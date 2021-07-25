Германия отказалась от конференции ООН против расизма

Берлин, 25 июля. ФРГ не будет участвовать в конференции Организации Объединенных Наций (ООН) против расизма.

Германия приняла соответствующее решение вслед за Австралией, Австрией, Великобританией, Канадой, Нидерландами и США. Об этом сообщило одно из немецких изданий. Государства отказались от участия из-за беспокойства в связи с возможным очернением Израиля.

«Правительство ФРГ приняло решение не принимать участие в мероприятии этого года, посвященном 20-летнему юбилею так называемой Дурбанской конференции», — подчеркнули в МИД Германии.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш обратился к Марокко и Фронту ПОЛИСАРИО. Он призвал стороны утвердить кандидатуру спецпосланника организации по спорному региону Западная Сахара.