Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 20:50
20:50
Общество
Кинокритик назвал три главных фильма Владимира Высоцкого
20:50
Происшествия
Тело утонувшего школьника нашли в реке Иня спустя несколько дней
20:49
Экономика
Названы факторы, подогревающие спрос на недвижимость в России
20:48
Весь мир
В Ираке выявлена ячейка ИГ, ответственная за крупный теракт в Багдаде
20:46
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян заступилась за бывшую жену своего мужа
20:46
Общество
Судиться, право, не грешно! Колонка Сергея Малинковича
20:45
Политика
Политолог Выдрин нашел ответственных в деградации Украины
20:44
Спорт
«Краснодар» на выезде крупно обыграл «Урал» в первом туре РПЛ
20:42
Экономика
Мишустин подписал поставление о новых мерах поддержки крымских аграриев
20:41
Армия
Американцы восхитились новым легким российским истребителем Checkmate
Все новости

Германия отказалась от конференции ООН против расизма
Политика
Германия отказалась от конференции ООН против расизма
un.org  /  Steven Bornholtz / UN Photo

Берлин, 25 июля. ФРГ не будет участвовать в конференции Организации Объединенных Наций (ООН) против расизма.

Германия приняла соответствующее решение вслед за Австралией, Австрией, Великобританией, Канадой, Нидерландами и США. Об этом сообщило одно из немецких изданий. Государства отказались от участия из-за беспокойства в связи с возможным очернением Израиля.

«Правительство ФРГ приняло решение не принимать участие в мероприятии этого года, посвященном 20-летнему юбилею так называемой Дурбанской конференции», — подчеркнули в МИД Германии.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш обратился к Марокко и Фронту ПОЛИСАРИО. Он призвал стороны утвердить кандидатуру спецпосланника организации по спорному региону Западная Сахара.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Германия отказалась от конференции ООН против расизма
оон германия расизм
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru