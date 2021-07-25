ООН призвала страны достичь нулевого уровня выбросов в атмосферу к 2050 году

Нью-Йорк, 25 июля. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал страны до 2030 года предоставить амбициозные планы по климатическим мерам.

Во время обращения к участникам министерской встречи G20 по климату и энергетике Гутерриш сообщил, что все страны–члены «Группы двадцати» должны заявить о готовности провести работу, чтобы достичь нулевых вредных выбросов в атмосферу к 2050 году.

«Представить амбициозные планы по климатическим мерам до 2030 года, а также приступить к конкретным политическим действиям, в том числе отказаться от введения новых угольных электростанций в эксплуатацию после 2021 года», — добавил он.

Ранее сообщалось, что спецпосланник главы США по вопросам климата Джон Керри провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсудили изменения климата.