Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 20:50
20:50
Происшествия
Тело утонувшего школьника нашли в реке Иня спустя несколько дней
20:49
Экономика
Названы факторы, подогревающие спрос на недвижимость в России
20:48
Весь мир
В Ираке выявлена ячейка ИГ, ответственная за крупный теракт в Багдаде
20:46
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян заступилась за бывшую жену своего мужа
20:46
Общество
Судиться, право, не грешно! Колонка Сергея Малинковича
20:45
Политика
Политолог Выдрин нашел ответственных в деградации Украины
20:44
Спорт
«Краснодар» на выезде крупно обыграл «Урал» в первом туре РПЛ
20:42
Экономика
Мишустин подписал поставление о новых мерах поддержки крымских аграриев
20:41
Армия
Американцы восхитились новым легким российским истребителем Checkmate
20:41
Общество
Жители Приозерска стали свидетелями съемок второго сезона «Эпидемии»
Все новости

ООН призвала страны достичь нулевого уровня выбросов в атмосферу к 2050 году
Политика
ООН призвала страны достичь нулевого уровня выбросов в атмосферу к 2050 году
pixabay.com

Нью-Йорк, 25 июля. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал страны до 2030 года предоставить амбициозные планы по климатическим мерам.

Во время обращения к участникам министерской встречи G20 по климату и энергетике Гутерриш сообщил, что все страны–члены «Группы двадцати» должны заявить о готовности провести работу, чтобы достичь нулевых вредных выбросов в атмосферу к 2050 году.

«Представить амбициозные планы по климатическим мерам до 2030 года, а также приступить к конкретным политическим действиям, в том числе отказаться от введения новых угольных электростанций в эксплуатацию после 2021 года», — добавил он.

Ранее сообщалось, что спецпосланник главы США по вопросам климата Джон Керри провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсудили изменения климата.

Вернуться назад

Все новости / Политика / ООН призвала страны достичь нулевого уровня выбросов в атмосферу к 2050 году
сша гутерриш климат
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru