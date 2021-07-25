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Wall Street Journal узнал о подготовке США к новым санкциям против Белоруссии
Политика
Wall Street Journal узнал о подготовке США к новым санкциям против Белоруссии
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com / JanBaby / PublicDomainPictures

Вашингтон, 25 июля. Власти США ведут подготовку к новым санкциям против Белоруссии, сообщает газета Wall Street Journal.

Советник экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Франак Вячорка поделился соответствующей информацией. Он уточнил, что должностные лица Госдепа США хотят ввести новые антибелорусские санкции. На этот раз ограничения затронут нефтяной и калийный сектора экономики республики.

Как отметил старший секретарь администрации Белого дома, США не собираются анонсировать конкретные действия против Белоруссии.

«США вместе с нашими партнерами и союзниками продолжат привлекать к ответственности «режим» Лукашенко за его действия, в том числе путем введения санкций», — заявил чиновник.

Тихановская на протяжении недели находится в США с рабочим визитом. За это время встречи с ней провели глава Госдепартамента США Энтони Блинкен и замгоссекретаря Виктория Нуланд.

Как считает политолог Николай Сергеев, Тихановская не имеет поддержки и влияния в США, так как американские власти не хотят с ней связываться. Это произошло после попыток раскрытия реальной террористической сети в республике, считает эксперт.

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