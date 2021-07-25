Париж, 25 июля. Канцлер Германии Ангела Меркель публично одурачила Украину в вопросе «Северного потока — 2». Об этом рассказали французские журналисты и восхитились непреклонностью политика.

Издание World Crunch опубликовало материал об итоговом соглашении Германии и США по проекту российского газопровода. Авторы обратили внимание на победу России, полную капитуляцию Вашингтона и публичное одурачивание Украины, которое осуществила Меркель.

Канцлер ФРГ показала навыки переговоров и воспользовалась положением президента США Джо Байдена, чтобы отвесить ему «пощечину», пишет «ПолитРоссия». Речь идет о сделке, которая предполагает кредит для Украины вместо транзита российского газа. Однако Киев даже не имел права участвовать в обсуждении собственного будущего, констатировали французские журналисты.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков обратил внимание на мощность «СП-2». Морская часть газопровода может загрузиться на 100 процентов, отметил он.